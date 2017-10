Der Direktor der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Leggeri, hat das Vorgehen der libyschen Küstenwache gegen Flüchtlingsretter im Mittelmeer kritisiert.

Die Küstenwache trete zum Teil aggressiv und mit Gewalt auf, sagte Leggeri der Zeitung "Die Welt". Das müsse sich verbessern. Er bestätigte damit indirekt Berichte von Hilfsorganisationen. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder beklagt, in internationalen Gewässern von Libyen an der Rettung von Flüchtlingen gehindert worden zu sein.



Der Frontex-Direktor ergänzte, dass Libyen in die Lage versetzt werden solle, Schlepper bereits an den Küsten zu stoppen. Es sei daher hilfreich, dass die EU die Ausbildung der Küstenwache verbessern wolle.