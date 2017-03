Die Vorsitzende des französischen Front National, Le Pen, hat - wie angekündigt - die Vorladung eines Untersuchungsrichters ignoriert.

Wie ein Justizvertreter in Paris mitteilte, erschien die Europa-Abgeordnete in der Affäre um eine mögliche Scheinbeschäftigung nicht zu einer für heute früh angesetzten Befragung. Le Pen soll Mitarbeiter aus EU-Geldern als parlamentarische Assistenten bezahlt haben, obwohl diese angeblich Parteiaufgaben übernommen hatten. Die Chefin des rechtspopulitsichen Front National hatte angekündigt, während des Wahlkampfes keinerlei Fragen der Justiz zu beantworten. Sie ist Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei in Frankreich.