Im Saarland hat die CDU von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer klar die Landtagswahl gewonnen.

Die Union kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 40,7 Prozent der Stimmen und liegt damit deutlich vor der SPD mit 29,6 Prozent. Drittstärkste Kraft wird die Linkspartei mit 12,9 Prozent.



In das künftige Vierparteienparlament zieht auch die AfD mit 6,2 Prozent ein. Die Grünen scheitern dagegen mit vier Prozent an der Fünfprozenthürde und sind damit im neuen Landtag nicht mehr vertreten. Auch die FDP schafft den Einzug ins Plenum mit 3,3 Prozent nicht. Die Piraten erreichten 0,7 Prozent und müssen den Landtag nach einer Legislaturperiode wieder verlassen. - Die Wahlbeteiligung lag bei 69,7 Prozent und damit deutlich höher als 2012.



Im neuen saarländischen Landtag gibt es eine klare Mehrheit für eine Fortsetzung der bestehenden Koalition aus CDU und SPD. Für ein Bündnis von SPD und Linkspartei reichen die Stimmen nicht.



Die CDU-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer zeigte sich erfreut über das Abschneiden ihrer Partei. Sie habe natürlich gehofft, dass die Saarländer ein deutliches Zeichen der Zufriedenheit mit ihrer Arbeit setzten, aber dass das so ausfalle, das habe sie überrascht. SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger sagte, man habe zwar eine Aufholjagd hingelegt, aber das Ziel nicht erreicht.