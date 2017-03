Bei der Landtagswahl im Saarland ist die CDU von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer als deutliche Siegerin hervorgegangen.

Auch im neuen Saarbrücker Landtag gibt es damit eine klare Mehrheit für eine Fortsetzung der bestehenden großen Koalition aus CDU und SPD. Für ein Bündnis von SPD und Linkspartei reichen die Stimmen nicht.



Die Union kommt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 40,7 Prozent der Stimmen. Sie gewinnt damit gut 5 Prozent hinzu. Die SPD erringt 29,6 Prozent und verliert damit ein Prozent gegenüber der Landtagswahl von 2012. Die Partei Die Linke erreicht 12,9 Prozent und verliert damit gut drei Prozent. In das künftige Vierparteienparlament zieht auch die AfD mit 6,2 Prozent ein. Nicht mehr im Landtag vertreten sind die Grünen und die Piraten. Auch die FDP scheiterte erneut an der Fünfprozenthürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,7 Prozent und damit deutlich höher als 2012.



Die CDU-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer äußerte sich erfreut über das Abschneiden ihrer Partei. Sie habe natürlich gehofft, dass die Saarländer ein deutliches Zeichen der Zufriedenheit mit ihrer Arbeit setzten, aber dass das so ausfalle, das habe sie überrascht. SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger zeigte sich unzufrieden über das Abschneiden ihrer Partei. Sie sagte, man habe zwar eine Aufholjagd hingelegt, aber das Ziel nicht erreicht.