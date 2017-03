Die Bundesagentur für Arbeit hat nach Presseinformationen im vergangenen Jahr Arbeitsanträge von 27.000 Ausländern abgelehnt.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, standen in diesen Fällen für die angebotene Arbeit auch Inländer zur Verfügung oder die Jobs waren unterbezahlt. Die Zeitung berief sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Demnach wurden 2016 im Zuge der so genannten Vorrangprüfung mehr als doppelt so viele Anträge von Flüchtlingen und Drittstaatlern auf eine Beschäftigung in Deutschland abgelehnt als noch zwei Jahre zuvor. Die Bundesagentur für Arbeit erklärte dazu, seit 2014 seien auch deutlich mehr Anträge gestellt worden. Die Zahl der Zustimmungen für Drittstaatler zur Arbeitsaufnahme stieg demnach von knapp 68.000 im Jahr 2014 auf 215.000 im vergangenen Jahr.