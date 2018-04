Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland bleibt ausgesetzt.

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln verstößt das deutsche Gesetz gegen europäisches Recht. Geklagt hatte die Deutsche Telekom. Sie kann demnach nicht dazu verpflichtet werden, im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung die Verbindungsdaten ihrer Kunden zu speichern.



Mit dem Urteil bestätigte das Gericht eine Eilentscheidung des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts vom Juni 2017 (AZ.: 9 K 7417/17). Nach der Eilentscheidung hatte die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde die Speicherpflicht der Provider für sämtliche Verkehrs- und Standortdaten bis auf Weiteres ausgesetzt.



Die Kölner Richter erklärten, eine nationale Regelung, die zur Bekämpfung von Straftaten eine allgemeine Vorratsspeicherung vorsehe, stehe der EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation entgegen. Entsprechende Gesetzesauflagen verletzten die betroffenen Telekommunikationsunternehmen in ihrer unternehmerischen Freiheit, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben ist.



Gegen das Urteil kann Berufung am Oberverwaltungsgericht NRW eingelegt werden. Sollten sich beide Seiten darauf einigen, wäre wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache auch Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig möglich. Bundesregierung und Bundestag hatten im Jahr 2015 beschlossen, die Vorratsdatenspeicherung ab Juli 2017 wieder einzuführen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.