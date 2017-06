Eigentlich sollte sie in einer Woche wiederkommen: die Vorratsdatenspeicherung. Doch derzeit spricht vieles dafür, dass nur ein Teil der Bundesbürger davon ausgehen muss, dass ihre Internet-, Telefon-, Fax- und SMS-Verbindungsdaten sowie ihre Mobilfunkstandortdaten wochenlang bei den Anbietern gespeichert werden, damit gegebenenfalls Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen können.

Sollte kommende Woche die Deutsche Telekom mit ihrem Antrag ebenfalls eine Aussetzung der Umsetzungspflicht erwirken, dann würden fast 60 Millionen Anschlüsse aus der Vorratsdatenspeicherung vorerst ausscheiden - 20 Millionen Festnetzanschlüsse und 40 Millionen Mobilfunkverträge. Die immer schon hochumstrittene massenhafte, unterschiedslose Speicherung auf Vorrat, sie wäre halbiert.

Dabei hätte es dazu gar nicht mehr kommen müssen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom Dezember des vergangenen Jahres wird seitdem in Heiko Maas Justizministerium geprüft - dabei ist kaum zu übersehen, dass diese deutsche Form der Vorratsdatenspeicherung nicht mit dem Urteilsspruch der Luxemburger Richter in Einklang zu bringen ist. Aber der politische Wille der großen Koalition, er war groß - sehr groß sogar.

Was treibt der Gesetzgeber da eigentlich?

Hatte es im Koalitionsvertrag noch geheißen, dass man nur das umsetzen wolle, was europäisch unbedingt notwendig sei, fiel dies nach dem ersten Urteil des Europäischen Gerichtshofes plötzlich weg. Heiko Maas mutierte spontan vom entschiedenen Vorratsdatenspeicherungs-Gegner zum Befürworter. Und im Eilverfahren einigte man sich auf die Eckwerte, wollte bloß nicht auf das ebenfalls noch anhängige, zweite Urteil des Europäischen Gerichtshofes warten - nur um wenige Monate später mit einem neuen Urteil konfrontiert zu sein, das nun die Vorratsdatenspeicherung erneut in Frage stellt.

Und absehbar zu einem weiteren, neuen Urteil führen wird, spätestens dann, wenn das Kölner Verwaltungsgericht sich doch noch zu einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof durchringt oder das Bundesverfassungsgericht mit dem europäischen Grundrechtekatalog und dem Luxemburger Urteil in der Hand die Vorratsdatenspeicherung prüfen muss.

Irgendwie scheint der Glaube in der Politik bestehen zu bleiben, dass die Vorratsdatenspeicherung doch in jedem Fall bleiben müsse. Da darf, da kann, da muss man sich fragen, was den Gesetzgeber - und das sind hier namentlich die Fraktionen der SPD und CDU und CSU sowie die zuständigen Minister - eigentlich treibt.

Das Münsteraner Oberverwaltungsgericht hat in der Begründung für seinen Beschluss deutliche Worte an den Gesetzgeber gerichtet: Es gebe "kein legitimes öffentliches Interesse bei einer bereits feststehenden objektiv-rechtlichen Rechtswidrigkeit" - ein angemessener, vorläufiger Schlusspunkt der Vorratsdatenspeicherungsdebatte, die in dieser Legislaturperiode einer politischen Irrfahrt glich.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.