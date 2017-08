Da zeichnet sich ein ganz unterschiedliches Bild ab. Während Berlin mit der Umstellung eines Braunkohlekraftwerks auf Gas den Braunkohleausstieg verkündet, kommt nicht zuletzt aus Brandenburg heftiger Widerstand, und aus dem dortigen Wirtschaftsministerium ist zu hören: "Ohne unsere Kohle gehen in Berlin die Lichter aus".

Hängt Berlin also vom Kohlestrom Brandenburgs ab? Oder ist das, was in Berlin vollzogen wurde, tatsächlich beispielhaft im Sinne des Klimaschutzes?

Unsere Gäste:

Daniel Buchholz , SPD, MdA, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus,

, SPD, MdA, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Georg Ehring , Deutschlandfunk-Wirtschaftsredakteur mit Schwerpunkt Energie,

, Deutschlandfunk-Wirtschaftsredakteur mit Schwerpunkt Energie, Gunther Müller , Chef der Vattenfall Wärme Berlin

, Chef der Vattenfall Wärme Berlin Dr. Klaus Freytag, Abteilungsleiter Energie, Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg

Sie können sich an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet: 00800 4464 4464, oder schicken Sie eine Mail an laenderzeit@deutschlandfunk.de.