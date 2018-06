Die Vorschläge von Bundeskanzlerin Merkel zur Zukunft Europas stoßen bei der Europäischen Kommission auf ein positives Echo: Ein Sprecher lobte, dass die Kanzlerin die Fähigkeit der EU-Staaten stärken wolle, "in einer unsicheren und instabilen Welt zu handeln". Deutlich zurückhaltender äußert sich dagegen im DLF ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler.

Ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Juncker erklärte in Brüssel, speziell die Ideen der Kanzlerin zur Stärkung der Eurozone gingen in die richtige Richtung und böten einen Rahmen zur Einigung über zentrale Fragen. Dabei seien Merkels Ideen für die Reform der Eurozone aus Kommissionssicht "ein Parameter für eine Einigung in den wichtigen Fragen". Die Kommission werde nun mit allen Mitgliedsstaaten weiter über die Reform beraten.



Aus der Opposition im Deutschen Bundestag kommen dagegen kritische Stimmen zu Merkels Vorschlägen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel twitterte, die Kanzlerin habe mehr als deutlich gemacht, dass sie jede Souveränität abzugeben bereit sei. FDP-Chef Lindner forderte eine Regierungserklärung und betonte, Europa habe Merkels Antwort auf die Ideen des französischen Präsidenten Macron seit Monaten erwartet. Dass sie ihre Ideen lapidar über die Medien lanciere, halte er nicht für angemessen. Grünen-Chefin Baerbock bemängelte, mit großen Visionen gehe Merkel nicht voran. Es sei typisch, dass sie nur das Allernotwendigste sage, um Macron nicht zu verprellen.



Merkel hatte am Wochenende ihre Pläne zur gemeinsamen Währung sowie zur Flüchtlings-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der EU vorgestellt. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sprach sie sich für einen Umbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds aus, der mit Hilfe von Kreditlinien Euro-Staaten in Not unterstützen könnte. Mit ihren Vorschlägen unterstützte die Bundeskanzlerin in Teilen Reformideen des französischen Präsidenten Macron vom September.



Der Wirtschaftswissenschaftler Gros betrachtete die Äußerungen der Kanzlerin mit Skepsis. Der Direktor des "Centre for European Policy Studies" sagte im Deutschlandfunk, er sehe Merkels Vorschläge vor allem als Ausdruck diplomatischer Zwänge. Sie könne aber die innenpolitische deutsche Position nicht aufweichen. Was die Kanzlerin etwa zur Weiterentwicklung des Rettungsfonds ESM in einen Europäischen Währungsfonds vorschlage, sei kaum mehr als eine Umbenennung. Auch einen Investitionshaushalt für die Eurozone beurteilte Gros skeptisch. Er verwies darauf, dass es schon im Haushalt der EU einen erheblichen Posten für schwächere Regionen gebe. Trotzdem habe es vor allem im Euro-Raum nicht gut geklappt, eine Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu erreichen.

