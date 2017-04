Das Islamgesetz gehört nicht zu Deutschland. Ein Wochenende lang war es in der außerparlamentarischen Debatte, jetzt verschwindet es, bevor aus dem Entwurf auf Zeitungspapier ein Gesetzesentwurf werden konnte. Und das zu Recht. Eingespeist hatten die Idee Jens Spahn und Julia Klöckner, beides Christdemokraten. Auch aus ihrer eigenen Partei kam heftige Kritik. Das netteste Nein lautet, ein Islamgesetz sei überflüssig, das böseste, ein solcher Vorschlag sei populistisch.

Das Grundgesetz ist nicht so defizitär, dass etwas Neues her müsste. Aber - für manche eine bittere Wahrheit: Das Grundgesetz ist religionsneutral, es steht dem Kirchturm nicht näher als der Moschee, das Glockengeläut harmoniert nicht besser damit als der Muezzinruf. Prinzipiell haben alle Religionsgemeinschaften dieselben Möglichkeiten wie die Kirchen, zum Beispiel Steuern zu erheben oder öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse einzugehen. Das Schlüsselwort heißt "Körperschaft des öffentlichen Rechts".

Könnte man sich auch ein Judentumsgesetz vorstellen?

Wer die prinzipielle Ebene verlässt, wird bemerken: Für islamische Gemeinschaften scheint dieser Status schwer zu erreichen. Der Islam, der so gern im Singular genannt wird, ist nun einmal keine Kirche und selbst die gibt es ja im Plural.

Islamgesetz – das klingt - anders als Körperschaftsrecht - wie eine Verheißung, die von den Mühen der Ebene erlöst. An guten Moscheen könnte dann das Siegel kleben: "Zertifiziert nach dem deutschen Islamgesetz". Mal eben im Namen der Religionsneutralität weitergedacht: Könnte man sich auch ein Judentumsgesetz vorstellen? Läutet da etwas? Semantisch und historisch?



Religionspolitik lässt sich nicht massenwirksam vermarkten. In Himmelsfragen auf dem Boden des Grundgesetzes zu bleiben – das macht Mühe. Man müsste zugeben: Es wird weiterhin zu Konflikten kommen, im Alltag, vor Gericht, in den Parlamenten. Das allein seligmachende Gesetz gibt es nicht. Aber das Grundgesetz kann eine ganze Menge.

Religionskritik gehört zu Deutschland

Hier ist der Einwand in Hörweite: Was heißt Religionspolitik? Es ist doch EINE Religion, die Probleme macht!



Vorschläge wie der für ein Islamgesetz zeugen von tiefem Misstrauen gegenüber dieser einen Religion, und deren Vertreter tun wenig daran, dass sich das ändert. Die reflexhafte Opferhaltung muslimischer Verbände macht eine ehrliche Debatte unmöglich. Was ist so schwer daran, unberechtigte von berechtigter Kritik zu unterscheiden? Und was ist für uns Medien so schwer daran, die vielen nicht organisierten Muslime zu Wort kommen lassen, die differenziert bewerten? Wenn von christlichen Kanzeln das islamische Zuckerfest als "Blödsinn" bezeichnet wird, dann berichten Medien darüber, dann streiten Gläubige öffentlich darüber. Passiert Vergleichbares in Moscheen, dann muss eine offene Auseinandersetzung auch möglich sein. Das ist nicht islamfeindlich, es ist religionsfreundlich. Kritik ist lebenswichtig, für die Religion selbst und für die Demokratie. Kein Gesetz kann sie befehlen. Aber Religionskritik gehört zu Deutschland.

Dr. Christiane Florin ( Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung "Die ZEIT". Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay "Warum unsere Studenten so angepasst sind" (Rowohlt 2014). Im Frühjahr 2016 veröffentlichte sie das Buch "Die Ehe. Ein riskantes Sakrament" (Kösel).