Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, Merz, hat den französischen Staatschef Macron für seine Bemühungen um einen Dialog mit US-Präsident Trump gelobt.

Der frühere CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, wer als europäischer Politiker Zugang zur amerikanischen Regierung habe, spreche nicht nur für sein eigenes Land, sondern für die gesamte Europäische Union. Diese Rolle scheine Macron zu übernehmen und das sei gut für Europa, betonte Merz. Man sollte sich auch aus deutscher Sicht darüber freuen, dass dieser Staatsbesuch offensichtlich gut gelaufen sei. Wichtig sei, dass die Europäer geschlossen aufträten und sich absprächen. Das passiere offenbar zwischen Macron und Bundeskanzlerin Merkel, die Ende der Woche nach Washington fliegt.



Im Hinblick auf das Atom-Abkommen mit dem Iran meinte Merz, US-Präsident Trump habe nach dem Treffen mit Macron seine Rhetorik gemäßigt. Dies deute auf konstruktive Gespräche hin.



Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach damit gedroht, das seit 2015 bestehende Atomabkommen mit dem Iran zu kündigen. Der US-Präsident verlangt Änderungen an dem Vertragswerk. Eine Frist dafür läuft am 12. Mai ab.

