Heute erinnert das Literaturfestival "Eventi Letterari Monte Verità" an diese Tradition. Dessen künstlerischer Leiter, Joachim Sartorius, lud auch jetzt wieder zu literarischen Streifzügen an ganz unterschiedliche "Orte der Utopie", so das Motto des Festivals. Gäste waren unter andern die Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, der Schriftsteller Christoph Ransmayr oder der Physiker und Astronaut Umberto Guidoni.­

Der Publizist Frank A. Meyer, politischer Kopf und publizistischer Berater des Schweizer Ringier-Verlages, hielt auf dem Monte Verità unter dem Titel "Das ewige Licht" einen Vortrag über die Sehnsucht, der die aktuelle Fragen nach dem Zustand der Gesellschaft allerdings nicht ausblendete.

