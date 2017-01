Buhrufe für Premierminister Manuel Valls: Noch im Rahmen einer öffentlichen Schweigeminute für die Opfer des Ter­roranschlags von Nizza ist er davor nicht sicher. Das An­sehen der sozialistischen Regierung hat arg gelitten und auch das der Partei, die seit Monaten von inneren Spannun­gen und Verwerfungen erschüttert wird. Manuel Valls ist dabei die Reizfigur schlechthin: Den "linken Sarkozy" nen­nen ihn viele, werfen ihm "Angriffe" auf die 35-Stunden-Woche vor und viel zu unternehmerfreundliche Wirtschafts­reformen. Und, dass er sie mithilfe einer Ausnahmeregelung der Verfassung gegen die Mehrheit des Parlaments durch­setzte, sorgte für tumultartige Szenen, bis heute unver­gessen - und nicht verziehen.

"In Anwendung des Artikels 49 Absatz 3 der Verfassung… un­serer Verfassung, mit Regeln, die unser Volk sich selbst gegeben hat, habe ich also entschieden ..."

Manuel Valls will Kandidat der Sozialisten für das Präsidentenamt werden. (AFP / Bertrand Guay)

Kaum hatte Valls seine Präsidentschaftskandidatur erklärt, begann via Twitter unter der Überschrift: "Alles, bloß nicht Valls" eine Kampagne gegen ihn. Und in den Pariser Salons ist man sich sicher: Auch zwei einflussreiche Ver­treterinnen der Parteilinken haben sich gegen Valls ver­schworen: die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sowie ihre Amtskollegin aus Lille, die frühere Parteivorsitzende Martine Aubry. Gemeinsam sollen sie für die Kandidatur von Vincent Peillon gesorgt haben: Der 56-Jährige war von 2012 bis 2014 Bildungsminister, ist jetzt Europaabgeordneter und lebt ansonsten zurückgezogen in der Schweiz: lehrt Philosophie, schreibt Krimis – und ist doch aus Sicht der Parteilinken immer einer der Ihren geblieben. Sein Credo:

"Die Linke ist geteilt, aber Frankreich ist es auch. Ich möchte die Linke wieder zusammenbringen, denn ich habe an den ganzen Streitereien nicht teilgenommen, ich mag sie nicht, sie sind nutzlos und stiften nur Unheil. Ich möchte die Linke wieder zusammenbringen, um damit das ganze Land wieder zu einen. Ich möchte der Präsident sein, der nach all dem Streit eine neue Seite aufschlägt."

Mélenchon und Macron stellen sich den Vorwahlen nicht

An den Vorwahlen der Linken dürfen sich alle Franzosen be­teiligen, die mindestens 18 Jahre alt und in die Wähler­listen eingetragen sind. Jeder Wähler muss einen Euro be­zahlen und sich per Unterschrift zu den – Zitat – "Werten der Linken und der ökologischen Parteien " bekennen. Eine Kandidatin, sechs Kandidaten treten an: "La belle alli­ance populaire", "Die schöne Volksallianz", nennen sie sich. Doch die Kandidaten allein geben nur ein unvollstän­diges Bild dieser Vorwahlen.

Mindestens so wichtig sind die Abtrünnigen, sind Jean-Luc Mélenchon und Emmanuel Macron, die beiden Polit-Stars, die viele linke Wähler an­sprechen, sich aber den Vorwahlen der Linken verweigern und direkt kandidieren, was die Auflösungserscheinungen bei der Sozialistischen Partei beschleunigen könnte. Und die Spannungen werden noch gesteigert durch das dauerhafte Schweigen jenes Abwesenden mit der größten Präsenz: Staatspräsident Francois Hollande. Der die Vorwahlen mit keinem Wort mehr erwähnte, seit er sich am 1. Dezember dazu erklärt hatte:

Frankreichs Präsident Hollande gab in einer Fernsehansprache bekannt, dass er nicht für eine zweite Amtszeit antritt (AFP / Olivier Morin)

"Als Sozialist – das ist das Engagement meines ganzen Le­bens – kann ich nicht zusehen, wie die Linke sich immer weiter zersplittert. Denn in ihr liegt doch unsere Hoff­nung angesichts des wachsenden Konservatismus und, schlim­mer noch, des Extremismus. Mir ist das Risiko bewusst, dass meine Kandidatur die Linke vielleicht nicht in aus­reichendem Maße zusammenführen würde. Und deshalb habe ich entschieden, für die Präsidentschaftswahl nicht zu kandi­dieren."

In den Jahren der Präsi­dentschaft viele Feinde gemacht

Nie zuvor hat ein französischer Staatspräsident auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichtet. Francois Hollande tat es, weil er sich in den Jahren seiner Präsi­dentschaft im eigenen Lager so viele Feinde machte wie keiner seiner Amtsvorgänger. Seine "politische Familie" konnte Hollande nicht zusammenhalten: Dieses Scheitern wirkt sich auch auf die jetzige Vorwahl der Linken aus. Um das ihr Eigentümliche zu verstehen, muss man den Grad der Zerrissenheit, der die Partei quält, nachvollziehen; es hilft ein Blick zurück auf den 17. Oktober 2011.

An diesem Tag gewinnt Francois Hollande die Vorwahlen der Linken zur Präsidentschaftswahl 2012:

"Die Sozialisten haben jetzt die Bestimmung, die gesamte Linke zu vereinen: die Ökologische Bewegung, die Kommunis­ten und alle, die noch kommen werden, vereint – mit uns!"

Die Hoffnungen werden enttäuscht

Im darauf folgenden Jahr setzt sich Francois Hollande ge­gen Nicolas Sarkozy durch und verspricht den Franzosen, den Sozialstaat zu konsolidieren und auszubauen. Auch in beiden Kammern des Parlaments haben die Sozialisten die Mehrheit, die Erwartungen sind groß. Der neue Minister für Wirtschafts- und Industriepolitik, Arnaud Montebourg:

"Die Franzosen wollen das Zusammenstehen der Linken. Eine neue Kraft wurde geboren. Sie wird ihren Weg gehen, und nichts wird sie aufhalten."

Doch die Hoffnungen werden enttäuscht. Statt die dringend nötige Sanierung der Staatsfinanzen anzupacken, steckt Hollande seine ganze Kraft in ein Gesetz zur Einführung der Homo-Ehe; was bei der katholischen wie auch der musli­mischen Bevölkerung gar nicht gut ankommt. Dass es nicht gelingt, die Zahl der Arbeitslosen, wie angekündigt, "schnell und nachhaltig" zu senken, bringt die Volksseele zum Kochen: Zehntausende kommen zusammen, um ihr "ras-le-bol", "Schnauze voll", herauszuschreien.

"Bonjour à tous! Vous êtes venus pour crier votre ras-le-bol! Bonjour la France!"

Französischer Präsidentschaftskandidat Macron im Audimax der Humboldt-Universität Berlin. (dpa / picture alliance / Soeren Stache)

Um den Ruf des ewigen Zauderers loszuwerden, reißt Hol­lande das Ruder herum. Und ernennt im April 2014 den bis­herigen Innenminister Manuel Valls zum Premierminister und beauftragt ihn mit Wirtschaftsreformen. Vor allem das französische Arbeitsrecht sieht er als Hindernis an: Ange­stellte sind praktisch unkündbar, schon seit längerem bie­ten Unternehmen fast nur noch befristete Stellen an. Dies will Hollande ändern - doch sofort bildet sich eine inner­parteiliche Opposition aus etwa vierzig Abgeordneten her­aus; neben Arnaud Montebourg stellt sich auch der neue Erziehungsminister Benoit Hamon lautstark gegen diesen Kurs­wechsel; beide werden von Hollande im August 2014 entlas­sen. Und ein bisher völlig Unbekannter betritt die Szene: Emmanuel Macron, der smarte 36jährige Investmentbanker und Präsidentenberater, der als neuer Wirtschaftsminister das Fernbussystem liberalisiert und die Kaufhäuser auch sonn­tags öffnen lässt.

Die Ex-Minister Montebourg und Hamon tauchen wieder auf

Um Arnaud Montebourg und Benoit Hamon dagegen wurde es still: Erst jetzt, zweieinhalb Jahre später, tauchen beide aus der politischen Versenkung wieder auf - als Präsident­schaftskandidaten.

"Den Wechsel gestalten oder in die Regression zurückfal­len, darum geht es. Wir müssen eine neue Seite aufschla­gen!"

Benoît Hamon, Historiker, 49 Jahre alt, ist Abgeordneter in der Nationalversammlung. Schon als 19-Jähriger begann er eine Parteikarriere. Seine Amtszeit als Bildungsminis­ter dauerte keine fünf Monate: zu kurz, um Spuren zu hin­terlassen. Um aus dem Schatten seiner Konkurrenten Valls und Montebourg herauszukommen, hat Benoît Hamon typische Grundforderungen des Linksflügels der Sozialistischen Par­tei zu seinen wichtigsten Themen gemacht: Die Arbeits­marktreform wieder abschaffen, kürzere Arbeitszeiten, ein bedingungsloses Mindesteinkommen für alle.

Hamon vertritt typische Grundforderungen des Linksflügels

"Ein solches Grundeinkommen kann man nur in Etappen ein­führen. Der erste Schritt wäre ein Grundeinkommen für die Ärmsten, für junge Erwachsene, die meist nur noch kurze Arbeitsverträge bekommen, oft auch schlecht oder gar nicht ausgebildet sind. 600 Euro monatlich zunächst nur für 18- bis 25-Jährige - weil sie am meisten unter der digitalen Revolution leiden. In einigen Jahren könnten in Frankreich bis zu zehn Prozent der vorhandenen Arbeitsplätze verschwun­den sein. Die digitale Revolution ist großartig, aber sie verändert unsere Arbeitswelt dramatisch. Dem muss man et­was entgegensetzen!"

Ex-Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg zeigt sich wieder auf der politischen Bühne. (picture alliance / dpa)

Die nötigen 400 Milliarden Euro will Benoit Hamon über hö­here Steuern für "die Reichen" finanzieren, zur Not über Schulden. Sein linker Parteifreund Arnaud Montebourg, 54 Jahre alt und ein in Frankreich bekannter Rechtsanwalt, er will den wirtschaftlichen Aufschwung lieber über Lohnerhö­hungen und eine entsprechend größere Kaufkraft der Bürger erreichen, dafür sind deutlich höhere öffentliche Ausgaben nötig. Die Drei-Prozent-Klausel des EU-Sparpakts hält Mon­tebourg für "absurd und überholt" und kündigt schon die direkte Konfrontation mit der EU an. Er ist der schärfste Globalisierungskritiker unter den Kandidaten dieser Vor­wahl; als Abgeordneter wie als Wirtschaftsminister machte er sich einen Namen als "Mister Made in France" - dieser Wirtschaftspatriotismus steht im Zentrum seines Wahlpro­gramms:

Mon­tebourg als Globalisierungskritiker

"Was heißt "Made in France"? Es bedeutet dreierlei. Zum einen können damit unsere eigenen Märkte mit öffentlichen Aufträgen versorgt werden. 100 Milliarden Euro können wir bevorzugt an unsere kleinen und mittelständischen Betriebe geben; die Deutschen haben es bei sich gemacht, viele ma­chen das so. Zweitens macht es so ein Label leichter, da wo es nötig ist, intensiver zu kontrollieren. Mit alldem schützen wir unsere industriepolitischen und wirtschafts­strategischen Interessen. Noch mal: Viele machen das so. Und drittens ist es natürlich eine Information für den Verbraucher."

Der Versuch, die französische Wirtschaft zu liberalisieren, führte 2016 zu monatelangen Demonstrationen, Streiks, Blockaden und endlosen Verhandlungen mit Unternehmens- und Gewerkschaftsverbänden. Am Ende wurde das Gesetz über ein reformiertes Arbeitsrecht in abgemilderter Form verab­schiedet - gegen die Mehrheit des Parlaments, Umfragen zu­folge auch gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölke­rung. Vor allem dies führte zum Bruch. Der Präsident - und damit auch die regierenden Sozialisten – hatten nicht mehr das Vertrauen des Volkes. Der langjährige Berater und Re­denschreiber Hollandes, Aquilino Morelle, machte in einem Interview des Radiosenders France Inter den Präsidenten allein "für das Scheitern der Sozialisten in Frankreich verantwortlich". Mehr als zwei Jahre habe Hollande nur so getan, als stünde er für das, wofür er gewählt worden sei:

"Um eine Sache zu verraten, muss man an diese Sache erst­mal geglaubt haben. Ich weiß nicht, ob Hollande je an den Sozialismus geglaubt hat, weil niemand wirklich weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Aber jetzt im Rückblick kann ich sagen, dass Francois Hollande im Kern ein wirklicher Libe­raler ist."

Sein "Erbe" will niemand antreten. Frankreichs Präsident Hollande bei der Bekanntgabe, dass er nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert. (AFP / Eric Feferberg)

Diese Ansicht scheinen die Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten zu teilen. Denn niemand präsentiert sich als eine Art Nachfolger Hollandes, bereit, sein "Erbe" anzu­treten; niemand traut sich, eine einhellig positive Bi­lanz von dessen Amtszeit zu ziehen - auch Manuel Valls nicht. "Stolz" sei er, dass er Verantwortung habe tragen dürfen, versicherte Valls bei einer Fernsehdebatte, warb für sich mit seiner Erfahrung als Premierminister in schweren Zeiten und vermied es, liberalisierenden Reform­eifer zu betonen. Und auch bei einem anderen entscheiden­den Punkt ruderte Manuel Valls zurück: Das energische Vor­gehen beim Umsetzen des neuen Arbeitsrechts durch den Ar­tikel 49,3 der Verfassung, behauptete er, sei ihm "aufge­zwungen" worden:

"Ich kenne die perversen Effekte des 49-3 genau, ich bin da hellsichtig geworden und habe Abstand genommen vom 49-3. In einer Teilhabe-Gesellschaft wie der unseren ist er wirklich obsolet geworden und kommt einem nur noch brutal vor. Und deshalb schlage ich vor, den Artikel 49-3 schlicht und einfach abzuschaffen."

Auch Vertreter kleinerer Parteien bei den Vorwahlen

Drei weitere, regierungsnahe Parteien sind bei den Vorwah­len vertreten. Sylvia Pinel, die Präsidentin der kleinen Radikallinken Partei, versuchte im Verlauf der Fernsehde­batten als Einzige wenigstens eine Art Ehrenrettung des Präsidenten und ging auch auf seinen Kandidatur-Verzicht ein:

"Ich bedaure das. Ich wünsche mir eine verantwortungsbe­wusste Linke. Eine Linke, die ein gesellschaftliches Pro­jekt verkörpert, die aber auch loyal ist und der Regierung mit ihren Mehrheiten hilft. Die ständigen Streitereien der vergangenen fünf Jahre haben das eigene Lager nur ge­schwächt. Und erinnern wir uns doch, in welchem Zustand das Land war, als Francois Hollande gewählt wurde! Er musste das Land wieder aufrichten! Ich bin als Radikal-Linke wahrlich nicht mit allem einverstanden, aber man kann doch nicht sagen, dass in den fünf Jahren nichts pas­siert wäre!"

Umweltfragen sind kaum ein Thema

François de Rugy, 43 Jahre alt, ist Vizepräsident der Na­tionalversammlung und Vorsitzender der Ökologischen Partei und rückt entsprechend vor allem Umweltfragen in den Wahl­kampf, die aber für die Sozialisten nicht wirklich ein Thema sind. François de Rugy:

"Ich zucke immer etwas zusammen, wenn ich auch die Linke reden höre, dass Frankreich durch seinen Atomstrom ener­giepolitisch unabhängig sei. Woher kommt denn der Brenn­stoff für die Atomkraftwerke? Das Uran kommt zu hundert Prozent aus dem Ausland! Aus Niger, aus Kasachstan – aus nicht wirklich sicheren Ländern! Um in Frankreich zu pro­duzieren, müssen wir die erneuerbaren Energien weiterent­wickeln!"

TV Debatte der sozialistischen Bewerber in Frankreich. (imago sto/ PanoramiC / Gwendoline Le Goff )

Wie François de Rugy war auch Jean-Luc Bennahmias früher Mitglied der Grünen. Der 62-jährige Journalist ist heute Vorsitzender der "Demokratischen Front"; sein Hauptziel ist es, mithilfe linker und grün-ökologischer Rezepte Frankreich zu "modernisieren". Doch er weiß, dass er keine Chancen hat, diese Vorwahl zu gewinnen, wie er im Sender BFM im Gespräch mit Jean-Jacques Bourdin offen einräumte:

"Ich habe es gesagt, und ich werde es auch machen: Wer diese Vorwahl gewinnt, den werde ich unterstützen. Später wird man sehen, wie die Dinge sich entwickeln, ob die pro­gressiven Kräfte zusammenfinden, die habe ich immer ver­teidigt ..." - "Sie würden eine Union mit Mélenchon und Macron und dem Sieger der Vorwahlen der Linken verteidi­gen?" - "Ja, genau!" - "Aber das ist doch unmöglich!" - "Nein, überhaupt nicht!"

Sozialisten abgeschlagen auf Platz fünf

Jean-Luc Bennahmias nimmt es lässig – er hat nichts zu verlieren. Benoit Hamon, Arnaud Montebourg und vor allem Manuel Valls dagegen droht das Ende ihrer politischen Kar­riere. Vor allem Valls hatte deshalb genau diese "Union" mit Jean-Luc Mélenchon und Emmanuel Macron schon zur Vor­wahl angestrebt – mit einem Sieger, der bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl die Stimmen aller linken Wähler auf sich hätte vereinen können - mit guten Aus­sichten, dadurch in die Stichwahl zu kommen: gegen Marine Le Pen vom Front National oder Francois Fillon von den Konservativen. Doch daraus wird nichts werden. In den Um­fragen landen die Sozialisten zumeist auf Platz fünf, denn Macron und Mélenchon treten einzeln an – und gelten als chancenreich.

"Ich werde ein unabhängiges Frankreich schaffen!"

Jean-Luc Mélenchon ist 65 Jahre alt, verließ die Sozialis­tische Partei 2008; für die Präsidentschaftswahl gründete er eine Bewegung, "La France insoumise", "Das aufsässige Frankreich". Der radikale Linke Mélenchon will zurück zur Rente mit 60, will 1.300 Euro netto als monatlichen Min­destlohn festsetzen - und gilt mit solchen Ankündigungen vielen Anhängern als letzter Garant wahrhaft linker Poli­tik; seine unverhohlen nationalistischen Forderungen äh­neln denen des "Front national" – auch dort findet er viel Zustimmung.

Mélenchon für NATO-Austritt

"Wir werden die NATO verlassen, wir werden uns nicht an den Kriegen der USA beteiligen. Wir schlagen uns nicht in der Ukraine, auch nicht in Polen – wir machen gar nichts dergleichen. Wir werden uns stattdessen daran beteiligen, eine wohlgeordnete Welt zu schaffen, und wir werden das auch können. Denn wir Franzosen, wir haben die Fähigkeit, uns Gehör zu verschaffen."

Emmanuel Macron geht als unabhängiger Präsidentschaftskandidat ins Rennen um den Elysée-Palast. (AFP / Eric Feferberg)

Emmanuel Macron hatte schon im Frühjahr 2016 seine Bewe­gung "En marche!", "Unterwegs!", gegründet - Anfang Sep­tember trat er als Wirtschaftsminister zurück. Präsident Hollande schwieg tagelang dazu. Fassungslos soll er über diesen "Verrat" seines Zöglings gewesen sein. Nach wochen­langer Vorbereitung erklärte der parteilose Macron sich im November zum Präsidentschaftskandidaten. Nicht für die Linke, nicht für die Rechte trete er an, sondern für alle Franzosen. Mit ihnen gemeinsam wolle er das krisengeschüt­telte, an sich selbst zweifelnde Frankreich erneuern:

"Die Franzosen sind sich der neuen Anforderungen unserer Zeit sehr bewusst, oft mehr als diejenigen, die das Volk regieren. Sie sind weniger konformistisch, weniger gebun­den an altbekannte Ideen, die nur den politischen Betrieb beschäftigen. Gegenüber den großen Herausforderungen unse­rer Zeit ist unser politisches System blockiert. Damit will ich niemanden beschuldigen. Aber die politischen Ap­parate, die ganze politische Logik – sie paralysieren heute unsere Möglichkeiten, voranzukommen."

Für die Sozialisten ist Macrons Kandidatur katastrophal

Für die Sozialisten ist die Kandidatur des charismatischen Emmanuel Macron schlichtweg katastrophal. Denn seine For­derung nach einer "demokratischen Revolution" kommt sehr gut an, der Wahlkämpfer Macron füllt, anders als die Sozi­alisten, große Säle; sein politisches Programm ist, soweit bekannt, eines der Mitte: Er will staatliche Bürokratien abbauen und berufliche Selbstständigkeit besser fördern, ohne dafür gleich den gesamten, in Frankreich äußerst kom­fortablen Sozialstaat abzuschaffen – auch das bedient viele Wählerinteressen.

Macron gibt sich als Volkstribun.

Bei seinem ersten großen Auftritt in Paris redete er vor Tausenden, zuletzt mit überschnappender Stimme, getragen vom Jubel der Zuhörer. Francois Hollande schweigt zu alle­dem. Und in den Pariser Salons kommen Fragen auf. Welchen der Kandidaten wird Hollande am Ende unterstützen? Wäre es möglich, dass es kein Sozialist sein wird – sondern eben: Macron?