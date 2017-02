Vorwürfe der GEW Türkische Konsulate versuchen Einflussnahme auf Schulunterricht

Die Flagge der Türkei (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Ein Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat der türkischen Regierung vorgeworfen, Einfluss auf den Schulunterricht nehmen zu wollen.

Lehrer würden eingeschüchtert und Eltern aufgerufen, sich über einen türkeikritischen Unterricht zu beklagen, sagte GEW-Funktionär Ates der "Heilbronner Stimme". Ziel sei es, Kritik im Unterricht an der Türkei und an Präsident Erdogan zu verhindern. Dafür organisierten türkische Konsulate spezielle Veranstaltungen für türkische Lehrer- und Elternvereine. Ates zufolge sind von der Einflussnahme neben dem türkischsprachigen oder muslimischen Religionsunterricht auch Fächer wie Geschichte oder Sozialkunde betroffen.



Im Zusammenhang mit den Spitzel-Vorwürfen gegen den türkisch-islamischen Moscheeverband Ditib durchsuchte die Polizei heute die Wohnungen von vier Imamen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Beschuldigten sollen Informationen über Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung gesammelt und an das türkische Generalkonsulat in Köln weitergegeben haben.