Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, hat die Missstände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bremen als enorm bezeichnet.

Es gebe Hinweise auf zahlreiche Fehler bei der Bearbeitung der Verfahren, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Man sei allerdings noch dabei, die genaue Dimension in Erfahrung zu bringen. Zudem wies Mayer Anschuldigungen zurück, die Versetzung der Leiterin der Bremer Außenstelle, Schmid, nach Bayern sei eine Strafmaßnahme gewesen. Sie hatte die BAMF-Zentrale in Nürnberg beschuldigt, Hinweise auf unrechtmäßig erteilte Asylbescheide in Bremen ignoriert zu haben. Mayer betonte, dafür gebe es keine Anzeichen.



Die Bremer Außenstelle des BAMF soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen unrechtmäßig Asyl gewährt haben.

