Der Vorwurf gegen die NGOs lautet, sie würden sich nahe an der libyschen Küste positionieren und den Schleppern Lichtzeichen geben - die würden daraufhin die Flüchtlingsboote losschicken. Damit begünstigten die Organisationen das Geschäft der Schlepper, sagte etwa der CSU-Politiker Michael Frieser im Deutschlandfunk.

"Das ist weit hergeholt", entgegnete Buschheuer - und sei technisch unmöglich: Die Erdkrümmung verhindere, dass Lichtzeichen auf so eine lange Distanz überhaupt sichtbar seien. Zudem habe "Sea Eye" auf seinen Booten keine solche Vorrichtungen. "Außerdem finden die meisten Rettungen tagsüber statt", so Buschheuer. Auch dringe seine Organisation nicht in die Zwölf-Meilen-Zone vor der libyschen Küste vor, die für private Boote gesperrt ist. Das westliche Mittelmeer sei eines der am besten überwachten Seegebiete - Regelverstöße würden bemerkt werden.

Die Schlepper kalkulierten natürlich damit, dass Retter vor Ort seien. Das hätten sie aber auch schon gemacht, als es noch die Rettungsmission "Mare Nostrum" gab. "Als die eingestellt wurde, starben tausende von Menschen", sagte Buschheuer. "Das ist der Anlass, warum es uns gibt. Wir machen einen Job, den eigentlich die Staaten machen sollten. Erst waren die Flüchtlinge da - dann die Retter". Die Menschen würden auch fliehen, wenn es die Retter auf dem Meer nicht gäbe. "Die Not treibt die Menschen aufs Meer und nicht die Tatsache, dass es uns gibt."