Vorwürfe gegen Schulz Barley (SPD) verteidigt Kanzlerkandidaten

Sorge vor schmutzigem Bundestagswahlkampf: SPD-Generalsektretärin Katarina Barley (dpa/picture alliance/Fredrik von Erichsen)

Nach Vorwürfen über eine angebliche Begünstigung eines engen Vertrauten des designierten Kanzlerkandidaten Schulz sieht SPD-Generalsekretärin Barley keine Verfehlungen.

Schulz' Europawahlkampf-Manager Engels habe sich entsprechend geltener EU-Regeln korrekt verhalten, betonte Barley im Deutschlandfunk. Zwar könne man über die Sinnhaftigkeit solcher Regelungen diskutieren. Es sei aber auffällig, dass nun plötzlich ein Mitarbeiter von Schulz angegriffen werde, wo dieser in Umfragen gegen Kanzlerin Merkel erfolgreich sei. Barley äußerte in diesem Zusammenhang die Sorge vor einem schmutzigen Bundestagswahlkampf. So habe der CDU-Europaabgeordnete Reul Mitarbeiter bereits dazu aufgefordert, nach belastbarem Material gegen Schulz zu suchen und der Geschäftsstelle zu melden.



Dem Schulz-Vertrauten Engels wird vorgeworfen, als Presseattaché des Europaparlaments fragwürdige Zuschläge erhalten zu haben. Allein im Jahr 2012 soll er in Brüssel 273 Tage Reisegeld im Gegenwert von 16.000 Euro abgerechnet, sich in diesem Zeitraum aber vorwiegend in Berlin aufgehalten haben. Mehrere Unionspolitiker hatten den Vorwurf einer Schmutzkampagne gegen Schulz zurückgewiesen.