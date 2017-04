Deniz Naki ist in der südostanatolischen Stadt Diyarbakir zu einer Haftstrafe von einem Jahr, sechs Monaten und 22 Tagen verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der 27-jährige Ex-Profi des FC St. Pauli muss die Strafe nicht antreten, wenn er in den kommenden fünf Jahren nicht straffällig wird. Naki war im November vergangenen Jahres vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Widerspruch gegen den Freispruch eingelegt.

Kritik von EU-Abgeordnetem de Masi

Der Europa-Abgeordnete der Linken, Fabio de Masi, der als Prozessbeobachter vor Ort in Diyarbakir war, nannte das Urteil bedauerlich und absurd. Derselbe Richter, der Deniz Naki vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen hatte mit der Begründung, in der Türkei herrsche Meinungsfreiheit, habe ihn heute verurteilt. Die Unabhängigkeit der Gerichte von der Politik in der Türkei sei nicht mehr gewährleistet, kritisierte de Masi.