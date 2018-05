Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist wegen sexueller Übergriffe vor einem Gericht in New York angeklagt worden.

Weinstein würden Vergewaltigung und ein krimineller sexueller Akt vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weiter hieß es, Weinstein habe seine Position, sein Geld und seine Macht missbraucht, um junge Frauen in Situationen zu bringen, in denen er sie sexuell missbrauchen konnte. Der 66-Jährige hatte sich den Behörden gestellt.



Die Kaution wurde auf eine Million Dollar festgesetzt. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, erhält Weinstein eine elektronische Fußfessel. Er habe außerdem seinen Pass abgegeben und müsse um Erlaubnis bitten, wenn er die US-Bundesstaaten New York und Connecticut verlassen wolle. Weinsteins Anwalt Ben Brafman kündigte an, sein Mandant werde auf nicht schuldig plädieren. "Wir wollen sehr schnell vorgehen", um eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen, sagte der prominente Strafverteidiger. Die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien "verfassungsrechtlich fehlerhaft" und nicht ausreichend durch Beweise gedeckt.



Weinstein galt als einer der einflussreichsten Produzenten Hollywoods. Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, wurde er von seiner eigenen Produktionsfirma enlassen und aus der Film-Akademie, die auch die Oscars vergibt, ausgeschlossen. Die Weinstein Company ist inzwischen pleite.

