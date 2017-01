VW-Abgasaffäre EU-Kommissarin für freiwillige Entschädigung in Europa

Das Volkswagen-Logo im VW-Hauptsitz in Wolfsburg. (AFP / RONNY HARTMANN)

Die für Industrie zuständige EU-Kommissarin Bienkowska hat an Volkswagen appelliert, europäische Kunden freiwillig für die Abgas-Manipulationen zu entschädigen.

Der Konzern müsse dafür sicherlich nicht so viel Geld aufbringen wie in den USA, wo das rechtliche Umfeld ein anderes sei, sagte Bienkowska der "Welt am Sonntag". Durch rechtzeitige Entschädigungen könnten mögliche Klagen abgewendet werden. Die Industriekommissarin rief Bundesverkehrsminister Dobrindt auf, den VW-Konzern wegen der Regelverstöße zu bestrafen. Italiens Regierung setzte sie eine Frist bis Ende Februar, um die Unregelmäßigkeiten beim Autobauer Fiat zu klären. Andernfalls werde die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.