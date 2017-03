Bundeskanzlerin Merkel hat nach eigenen Angaben seit Herbst 2015 Kenntnis von der Manipulation von Abgaswerten bei VW-Dieselfahrzeugen.

Sie habe am 19. September 2015 aus den Medien von den Vorwürfen gegen Volkswagen erfahren, sagte die CDU-Politikerin vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zum VW-Abgasskandal. Später sei sie dann auch von Verkehrsminister Dobrindt informiert worden. Sie habe unterstützt, dass Dobrindt rasch eine Untersuchungskommission einsetzte, und habe zur Aufklärung ermuntert. Merkel wird zur Stunde als letzte Zeugin zu der Abgasaffäre befragt.



Die Opposition zweifelt an der bisherigen Darstellung der Bundesregierung, wonach sie erst mit dem Bekanntwerden des Skandals im September 2015 von den illegalen Manipulationen erfahren hat. Der Ausschussvorsitzende Behrens von der Linkspartei mahnte vor der Sitzung, es müsse geklärt werden, wann die Bundesregierung von den illegalen Manipulationen erfahren habe. Der Grünen-Politiker Krischer warf der Kanzlerin vor, im VW-Abgasskandal vollständig versagt zu haben. Die Bundesregierung habe wissentlich an vielen Stellen weggeschaut.



Die Obleute der Regierungsparteien wiesen diese Aussagen zurück. Die SPD-Abgeordnete Lühmann betonte, es werde langsam Zeit, dass auch die Opposition zur Kenntnis nehme, dass niemand vorher von den illegalen Manipulationen gewusst habe.



Informationen zum VW-Abgasskandal können Sie im "Hintergrund"> vom 07.03.2017 nachlesen.