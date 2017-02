VW-Abgasskandal Untersuchungsausschuss beharrt auf Befragung Piëchs

Hat sich mit seinen Vorwürfen in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Der frühere Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG, Ferdinand Piech. (dpa-bildfunk / Julian Stratenschulte )

Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Abgasaffäre besteht auf einer Befragung des früheren VW-Aufsichtsratschefs Piëch.

Der Vorsitzende des Gremiums, Behrens, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die jüngsten Vorwürfe machten es dringend erforderlich, alle Seiten zu hören. Der 79-Jährige wird für den 6. März als Zeuge vorgeladen. Piëch hatte kürzlich gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärt, der ehemalige Vorstandsvorsitzende Winterkorn und mehrere aktuelle Aufsichtsratsmitglieder hätten früher als bislang behauptet von den Abgas-Manipulationen gewusst. Einen Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss schloss er aus. Als Österreicher ist er nicht zur Aussage vor dem Gremium verpflichtet.



Bundeswirtschaftsministerin Zypries kritisierte, Volkswagen biete derzeit kein gutes Erscheinungsbild. Alle Beteiligten müssten sich dringend zusammensetzten, um diesen Eindruck zu beheben, sagte die SPD-Politikerin der "Bild"-Zeitung. VW-Konzernchef Müller kritisierte in einem Brief an die Mitarbeiter, dass interne Konflikte öffentlich über die Medien ausgetragen würden.