Verbraucherschutzbehörden in der EU wollen den Druck auf Volkswagen im Abgasskandal mit einer gemeinsamen Initiative erhöhen.

Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, bei einem Treffen von Vertretern der nationalen Ämter in Brüssel habe es eine klare Übereinkunft darüber gegeben. Ein entsprechender Entwurf solle bis Ende April vorliegen. EU-Justizkommissarin Jourova habe die Behörden aufgefordert, alle zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um die Rechte der europäischen Verbraucher zu schützen. Bereits vor dem Treffen hatte Jourova von Volkswagen verlangt, dass der Konzern den 8,5 Millionen betroffenen Kunden finanziell oder mit zusätzlichen Service-Leistungen entgegenkommt.



In Berlin wird Bundeskanzlerin Merkel heute als letzte Zeugin im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags erwartet. Die Abgeordneten wollen unter anderem klären, wann die Regierungschefin vom Diesel-Skandal bei Volkswagen erfahren hat und wie sie sich in die Aufklärung einschaltete.