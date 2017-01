"Wir haben die ganze Welt am Hals", so entfuhr es VW-Lenker Mathias Müller Ende vorigen Jahres im Gespräch mit Journalisten. Es war ein gequälter Stoßseufzer unter der nimmer weichenden Dunstglocke des Abgasskandals. Tatsache ist: Für die Vorstandsriege in ihrer Wolfsburger Wagenburg beginnt auch das neue Jahr mit Grausen.

Im Kampf um Schadensersatz für manipulierte Dieselautos will die Kanzlei des US-Staranwalts Michael Hausfeld den Autobauer nun auch auf dem europäischen Schauplatz vor die Gerichte zerren, lieber noch zu einem Deal zwingen. In den EU-Normen für die Zulassung von Kraftfahrzeugen wollen die Anwälte einen rechtlichen Dreh gefunden haben, der letztlich in eine Art Musterklage vor dem Europäischen Gerichtshof münden könnte. Im konkreten Fall wollen die Profis aus Amerika beweisen, dass die Betriebserlaubnis durch den Einbau einer verbotenen Abschalteinrichtung erloschen sei, dass letztlich Millionen Fahrzeuge niemals in den Verkehr hätten gelangen dürfen und Volkswagen nun die nutzlosen Automobile gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurücknehmen müsse.

Deutscher Richterbund sieht keinen Bedarf für Sammelklagen

So ganz neu ist die Argumentation nicht, es gibt Studien und auch schon Richtersprüche, die sie stützen. Der bedrängte Konzern teilt schriftlich mit, die Klage wolle erst studiert sein. Die Wolfsburger, so ist zu erwarten, werden reichlich Gegen-Expertise ins Feld führen. VW hat unter dem Druck der US-Behörden den widerrechtlichen Einbau einer Abschalteinrichtung zugegeben. Gegen geltendes EU-Recht aber, so argumentiert der Konzern vor Gericht, verstoße die Software nicht.

Im deutschen Recht ist das Risiko einer Zivilklage auf eigene Faust für den Verbraucher kaum zu durchschauen. Hier setzen die Amerikaner mit ihren Partnern vom Anwaltsportal My Right an: Über ihre Website sammelt die Plattform frustrierte VW-Kunden ein und lässt sich deren Ansprüche abtreten.

Der deutsche Richterbund sieht keinen Bedarf für Sammelklagen. Auch Verbraucherschutzverbände sehen wenig Nutzen darin, dass hierzulande eine Klageindustrie wie in den USA entsteht, wo Geschädigte mit Kleinstsummen abgespeist werden und Anwaltskanzleien den großen Reibach machen.

Das andere Extrem sind Mauscheleien und Absprachen zwischen Ministerien, Aufsichtsbehörden und Industrie über Testergebnisse, Sprachregelungen, Gesetzestexte hierzulande: Dass es kein einziges Signal an die Geschädigten gibt, dass scheinbar jegliches Unrechtsbewusstsein fehlt und dass längst die alte Hybris zurück ist - für all dies gibt es einen Grund: Viel zu lange schon hat es die Bundesregierung versäumt, ein geordnetes Verfahren zwischen Verbänden, Kammern und beklagten Unternehmen zu ermöglichen, das Verbrauchern hilft, ihre Rechte als Klagegenossen wahrzunehmen und Unternehmen davor schützt, mit maßlosen Forderungen überzogen zu werden. Was wir brauchen ist die Musterklage, die hilft auch gegen Raubritter in Roben!

Alexander Budde – (Deutschlandradio / Bettina Straub)Alexander Budde wurde 1971 in Kerpen geboren. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Völkerrecht in Köln und Berlin. Parallel zu seinem Studium war er als freier Journalist u.a. für die Westdeutsche Zeitung, dpa und RTL-Aktuell tätig. 2001 wechselte er als Redakteur zum deutschen Programm von Sveriges Radio (Schweden) und arbeitete ab 2004 als Korrespondent für die ARD-Hörfunkprogramme sowie für Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Seit 2013 ist er Landeskorrespondent in Niedersachsen.