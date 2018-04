Die Tage von Matthias Müller als Chef von Deutschlands größtem Autobauer scheinen gezählt. Gute Gründe dafür gibt es allemal.

Zwar stimmen die Zahlen in der Bilanz, aber Geld allein macht eben nicht glücklich: Das Image von Volkswagen ist nach wie vor miserabel. Und daran hat Müller einen erheblichen Anteil. Immer wieder trat er in Fettnäpfchen: Übel gelaunt, gar arrogant ließ er Forderungen, VW-Kunden in Europa zu entschädigen, an sich abperlen, als seien sie völlig absurd und als habe sein Unternehmen nichts falsch gemacht. Ein krasser Gegensatz zu den Beteuerungen, Volkswagen brauche vor allem eines: den Kulturwandel.

Schien ein Skandal bewältigt, brach der nächste aus

Der lässt denn auch auf sich warten. Dieselgate hat sich als Hydra herausgestellt. Schien ein Skandal bewältigt, brach der nächste aus: Kartellvorwürfe, Razzien, Affentests. Nein, Volkswagen ist noch lange nicht aus dem Schneider, üppige Gewinne hin oder her. Anders ist kaum zu erklären, dass die VW-Aktie heute schon bei der bloßen Aussicht auf einen Chef-Wechsel um mehrere Prozentpunkte nach oben schoss.

In der Börsen-Mitteilung von VW steht, Müller habe seine Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen im Vorstand mitzuwirken. Das überrascht dann doch: Gerade erst haben wir bei der Deutschen Bank erlebt, wie ein bescheidener, leiser John Cryan öffentlich um seinen Chef-Posten kämpfte. Und ausgerechnet der stolze Matthias Müller ist nun bereit, sich mir nichts, dir nichts auswechseln zu lassen?

Wenn das stimmt, dürfte Müller selbst mächtig frustriert sein: Über die Sisyphusarbeit, als die sich sein Posten herausgestellt hat, einerseits. Über den mächtigen Porsche-Piech-Clan in seinem Nacken, andererseits. Der blockiert, wird allenthalben geklagt, wichtige Entscheidungen im Konzern oder verzögert sie. Auch die Endlos-Debatten über Audi-Chef Rupert Stadler dürften an Müllers Nerven gezerrt haben. Dessen Abgang wäre nun wirklich überfällig - bisher aber haben die Porsches und Piechs Stadler gedeckt.

Warten auf Einsichten im Aufsichtsrat

Jetzt könnten die Karten neu gemischt werden. Auch für Herbert Diess, den Chef der Marke Volkswagen. Er wird als Nachfolger Müllers gehandelt. Und er wäre ausnahmsweise mal ein guter Griff des Aufsichtsrates. Diess hat geschafft, was lange als kaum möglich galt: Er hat seinen Konzern-Bereich profitabel gemacht. Wichtiger noch: Er kam im Gegensatz zu VW-Gewächs Matthias Müller erst wenige Monate vor dem Abgasskandal zu Volkswagen.

Die Personalie ist nicht revolutionär, auch Diess ist durch und durch Auto-Manager. Angesichts der angestaubten Strukturen geht aber wohl mehr nicht bei VW. Um grundsätzlich etwas zu verändern, müssten andere Manager einsehen, dass ihre Tage als Führungskräfte längst gezählt sein sollten - die aber sitzen im Aufsichtsrat.

Silke Hahne (Deutschlandradio / Jessica Sturmberg)Silke Hahne, Jahrgang 1987, hat in Münster und Leipzig Kommunikationswissenschaft und Hörfunkjournalismus studiert, jeweils mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Finanzen. Sie war Freie Mitarbeiterin bei mehreren MDR-Hörfunkwellen, anschließend Volontariat beim Deutschlandradio. Sie arbeitet in der Deutschlandfunk-Redaktion "Wirtschaft und Gesellschaft".