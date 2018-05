Im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre bei Volkswagen hat Miteigentümer und Aufsichtsratsmitglied Porsche Fehler des Konzerns eingeräumt.

Man arbeite aber an der Aufarbeitung und werde die Probleme nach und nach lösen, sagte Porsche dem Magazin "Stern". Was die Luftqualität in den Städten angehe, werde VW eng mit den politisch Verantwortlichen zusammenarbeiten. Hardware-Umrüstungen für Diesel-Fahrzeuge lehnte er ab. Porsche kritisierte zugleich die starke Rolle der Arbeitnehmer im Management bei Volkswagen. Es müsse klar sein, dass der Vorstand das Unternehmen führe und am Ende auch die Verantwortung für Entscheidungen trage.

