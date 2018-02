Im VW-Dieselskandal wird jetzt auch gegen einen Manager aus der Motorenentwicklung ermittelt.

Wie ein Konzernsprecher bestätigte, hat die Staatsanwaltschaft München Unterlagen bei dem Mann beschlagnahmt. Der Zeitung "Bild am Sonntag" zufolge

soll er spätestens seit April 2010 von illegalen Machenschaften bei der VW-Tochter Audi gewusst und selbst Manipulationen in Auftrag gegeben haben.



Bei Audi waren am Donnerstag ebenfalls Büros und Privatwohnungen von drei Personen durchsucht worden. Sie stehen im Verdacht, einen Großteil der manipulierten Dieselfahrzeuge auf den Markt gebracht zu haben.

25.02.2018