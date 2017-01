VW-Dieselskandal "New York Times" berichten über baldigen Vergleich in den USA

Auch in den USA hat das Image von Volkswagen gelitten. (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Volkswagen steht im Dieselskandal nach Presseinformationen kurz vor einem Milliarden-Vergleich mit den US-Behörden.

Die Vereinbarung zur Beilegung des Strafverfahrens werde womöglich schon in der kommenden Woche verkündet, schreibt die "New York Times" unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Informanten. Vorgesehen ist demnach eine Strafzahlung von über zwei Milliarden Dollar. Volkswagen hat in den USA bereits in mehreren Zivilverfahren hohe Entschädigungssummen ausgehandelt. Zur Aufarbeitung des Skandals soll der Konzern insgesamt bis zu 18 Milliarden Euro zur Seite gelegt haben.