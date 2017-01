VW-Skandal Manager von Volkswagen in den USA festgesetzt

Volkswagen in den USA (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal hat die US-Bundespolizei FBI Medienberichten zufolge einen VW-Manager festgenommen.

Die "New York Times" berichtet, dem Beschuldigten werde gemeinschaftlicher Betrug vorgeworfen. Er soll eine führende Rolle bei dem Versuch gespielt haben, die Manipulation von Abgaswerten zu vertuschen. Nach Informationen der Agentur Reuters heißt es in der Klageschrift, dass das Volkswagen-Management in Wolfsburg schon im Juli 2015 von der Existenz einer entsprechenden Software gewusst haben. Erst zwei Monate später räumte der Konzern die Vorwürfe ein.



Trotz des Abgasskandals hat der VW-Konzern im vergangenen Jahr mehr Autos der Marke Volkswagen verkauft. Wie das Unternehmen in Wolfsburg mitteilte, stieg der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp drei Prozent.