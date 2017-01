VW-Skandal Manager von Volkswagen in USA festgesetzt

Volkswagen in den USA (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Im Dieselskandal hat die US-Bundespolizei FBI nach Informationen der "New York Times" einen VW-Manager festgenommen.

Ihm werde Verabredung zum Betrug vorgeworfen, schreibt das Blatt. Der Mann soll demnach eine Schlüsselrolle bei der versuchten Vertuschung des Skandals gespielt haben. Er sei in Florida in Polizeigewahrsam genommen worden. Noch heute könnte Anklage erhoben werden, hieß es weiter. Ein VW-Sprecher wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. Volkswagen hatte im September 2015 nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden eingeräumt, in großem Stil bei Abgastests manipuliert zu haben