Bei den Tarifverhandlungen für die rund 120.000 Beschäftigten von Volkswagen haben das Unternehmen und die Gewerkschaften eine Einigung erzielt.

Das teilte die IG Metall in der Nacht nach der vierten Verhandlungsrunde in Hannover mit. Einzelheiten wurden noch nicht bekannt. Am Vormittag wollen sich Verhandlungsführer Gröger und VW-Personalchef Rosik auf einer Pressekonferenz äußern. Das Unternehmen hatte zuletzt angeboten, die Löhne ab Mai um 3,5 Prozent und ein Jahr später nochmal um 2,0 Prozent anzuheben. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach sechs Prozent mehr Geld in die Verhandlungen gegangen. Umstritten war zuletzt die von der IG Metall verlangte Verbesserung der Altersvorsorge.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.