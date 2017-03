Natürlich, auch die Bundeskanzlerin hat nichts gewusst von Dieselgate, auch die Kanzlerin hat nichts geahnt von den Betrügereien deutscher Autohersteller, bevor die US-Behörden den Skandal im September 2015 publik gemacht haben. Insofern hat der Abgasuntersuchungsausschuss auch mit seiner letzten Befragung nicht für den großen Knall gesorgt, den sich die Grüne und Linke so sehnlich erhofft hatten.

Alles gut also, Akten schließen und zur Tagesordnung übergehen? Keineswegs. Denn zu viele Fragen sind noch ungeklärt. Nach wie vor wissen wir nicht, wer in der deutschen Autoindustrie wann entschieden hat, lieber in Betrugssoftware zu investieren statt in saubere Dieseltechnik. Denn das ist inzwischen auch klar: Nicht nur VW hat Gesetze und Grenzwerte jahrelang durch sogenannte Abschalteinrichtungen ausgehebelt, sondern auch andere Hersteller wie Mercedes, Opel, BMW oder Fiat.

Beharrlich die Augen verschlossen

Bundesregierungen und Aufsichtsbehörden wie das Kraftfahrtbundesamt haben vor diesem Skandal beharrlich die Augen verschlossen. Dabei waren die Warnsignale eigentlich nicht zu übersehen. Seit 20 Jahren wissen wir: Dieselfahrzeuge blasen mehr Stickoxide in die Luft als gut für die Gesundheit der Menschen ist, mehr auch, als die Tests der staatlichen Prüfbehörden ergeben. ADAC, Umweltbundesamt und andere haben darauf frühzeitig aufmerksam gemacht, nichts ist geschehen. Keiner hat nachgehakt, wie das zu erklären ist: Die Bundeskanzlerin nicht, der Verkehrsminister nicht, das aufsichtführende Kraftfahrtbundesamt nicht. Dass es besser ging, haben die amerikanischen Umweltbehörden gezeigt: Sie haben nachgefragt, Volkswagen die Pistole auf die Brust gesetzt, mit Sanktionen gedroht, und so den weltgrößten Autobauer gezwungen, den Betrug zuzugeben.

Und die Bundeskanzlerin? Sie kann bis heute nicht erkennen, dass sie oder ihre Regierungen irgendetwas falsch gemacht haben. Da hätte man sich doch etwas mehr Kritikfähigkeit gewünscht. VW muss in Deutschland – anders als in den USA – auch deshalb keine Strafen zahlen, weil Deutschland es versäumt hat, einen Strafenkatalog aufzustellen. Deshalb hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet.

Autohersteller kommen ungeschoren davon

Noch schlimmer aber ist, dass die Bundesregierung bis heute kaum Konsequenzen aus dem Skandal gezogen hat. Sicher, VW muss 2,5 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten rufen, um sie in einen gesetzeskonformen Zustand zu versetzen, was das genau heißt, weiß niemand. Die anderen Hersteller aber bleiben gänzlich ungeschoren. Dabei haben selbst von Verkehrsminister Dobrindt veranlasste Messungen ergeben: Auch die neuesten Dieselmodelle überschreiten die aktuellen Grenzwerte um mehr als das 10-fache. Und nichts passiert, die Regierung versagt auf ganzer Linie. Den schwarzen Peter drückt die Große Koalition stattdessen den Städten und Gemeinden in die Hand. Weil die Autos weiter viel zu viel Stickoxide in die Luft blasen und die Luft in den Ballungszentren nicht besser wird, werden die Kommunen um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge nicht herum kommen. Das trifft am Ende dann auch die Autofahrer, die Autohersteller dagegen kommen weitgehend ungeschoren davon.