Es war ein guter Tag, um viel über strategisches Antwortverhalten zu lernen.

Mit großer Spannung haben alle die Aussage des amtierenden Verkehrsministers Alexander Dobrindt vor dem Untersuchungsausschuss erwartet. Angeheizt auch von der Opposition, die dem Christsozialen monatelang vorwarf, für "organisiertes Staatsversagen" verantwortlich zu sein. Ein schweres verbales Geschütz, das nur knapp unter einer Rücktrittsforderung zurückblieb.

Dobrindt ist eine Schlüsselpersonalie in der Affäre um manipulierte Diesel-Motoren von VW. Denn er ist nicht nur für die politischen Linien im Verkehrsministerium zuständig, sondern ihm untersteht auch das Kraftfahrtbundesamt. Und dort geht es ganz konkret um die Entscheidung über Zulassung von PKW für den Straßenverkehr.

Dobrindt setzte auf Doppel-Strategie

Heute setzte Dobrindt auf eine Doppel-Strategie. Zum Einen wendete er die "Schlummer-Taktik" an. Vor der Fragerunde trug er eine Dreiviertelstunde lang möglichst monoton möglichst Bekanntes vor. Eine Kraftprobe für die Konzentration von Abgeordneten und Journalisten.

Zum Zweiten präsentierte er sich als engagierter Aufklärer, der gleich nach Auffliegen der VW-Manipulationen eine Untersuchungskommission eingesetzt und für die Umrüstung der illegal konstruierten Autos gesorgt habe. Auch, so Dobrindt, kämpfe er jetzt für die Verschärfung der wachsweichen EU-Verordnung aus dem Jahr 2007.

Es ist das entscheidende Dokument, das Abschalteinrichtungen eigentlich verbieten soll, aber doch Ausnahmen so groß wie Scheunentore enthält. Die – wen wundert es, von vielen Auto-Konzernen nur zu gern genutzt wurden.

Bisherige Aufklärungsmaßnahmen reichen nicht aus

Interessantes Antwortverhalten gab es auch bei Stephan Weil. Der Sozialdemokrat ist Ministerpräsident von Niedersachsen und damit auch Teil des VW-Aufsichtsrates. Durch die Tagesschau habe Aufsichtsrat Weil von den Abgas-Problemen erfahren. Vom Konzern habe ihn niemand proaktiv informiert. Auch dieses lässt tief blicken, was das Kommunikationsverhalten im Wolfsburger Weltkonzern angeht.

Eine ganze Reihe von politisch hochrangigen Zeugen hat in dieser Woche vor dem Abgas-Untersuchungsausschuss ausgesagt: Staatssekretär Odenwald, die Ex-Verkehrsminister Tiefensee und Ramsauer, heute Weil und Dobrindt. Ein Problem wurde durch ihre Einlassungen augenscheinlich:

Die Aufklärungsmaßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um ein zweites Desaster a la Volkswagen wirklich zu verhindern.

Es bleibt ein großer Graubereich

So tun sich Experten des Verkehrsministeriums bis heute schwer, zu definieren, was denn nun eine illegale Abschaltung ist und was nicht. Bis die Verschärfung der EU-Verordnung kommt – wenn sie denn kommt – wird noch viel Zeit vergehen.

Bis dahin bleibt zwischen legal und illegal ein großer Graubereich. Es ist noch viel zu tun für Verkehrsminister Dobrindt.

