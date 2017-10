Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft leicht angehoben.

Die Wirtschaftsleistung werde in diesem Jahr voraussichtlich um 3,6 und im kommenden Jahr um 3,7 Prozent steigen, kündigte IWF-Chefvolkswirt Obstfeld in Washington an. Das sei eine Zunahme um jeweils 0,1 Prozentpunkte.



Die Bundesregierung stellt ihre Herbstprognose morgen in Berlin vor. Dem Vernehmen nach erwartet sie für das laufende Jahr ein Wachstum von zwei Prozent in Deutschland. Im Frühjahr war sie nur von 1,5 Prozent ausgegangen.