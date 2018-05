Die russische Anti-Doping-Agentur bleibt weiterhin gesperrt.

Das entschied das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur bei einer Sitzung im kanadischen Montreal. Es habe sich nichts geändert, sagte WADA-Generaldirektor Niggli.



Um die Sperre aufzuheben, muss Russland den Bericht des Sonderermittlers McLaren über staatlich gesteuertes Doping anerkennen. Das hat Moskau bislang verweigert. Die WADA verlangt außerdem Zugang zu Dopingproben, die in Russland vom Staatlichen Ermittlungskomitee beschlagnahmt worden sind.



Wegen des Doping-Skandals hatten russische Sportler nur auf Einzeleinladung an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen dürfen.

