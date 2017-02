Seit Jahren trocknet die Mieterin eines Mehrfamilienhauses in Münster im Winter die Wäsche in ihrer Wohnung und ist sich sicher, es komplett richtig zu machen:

"Tagsüber stelle ich den Ständer ins Schlafzimmer, Heizung kommt da nicht an, Fenster auf kipp und abends ist das auch schon ganz gut angetrocknet, dann kommt das ins Wohnzimmer."

Wo die Heizung für die Nacht abgestellt wird. Das sei ein Beispiel, wie man es gerade nicht machen sollte, sagt Rita-Maria Jünnemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein Westfalen:

Nur warme Luft kann Feuchtigkeit aufnehmen

"Ein Schlafzimmer was erstens nicht beheizt ist und auch ein Zimmer ist, in dem nachts auch sehr viel Feuchtigkeit freigesetzt wird, hat nicht viel Kapazität in der Luft, Wasser aufzunehmen."

Denn nur warme Luft kann Feuchtigkeit aufnehmen. Dazu reicht eine Raumtemperatur von 20 Grad. Wenn das Zimmer jedoch 10 oder weniger Grad Celsius hat, dann kann die Luft kaum noch das Wasser, das aus der Wäsche verdunstet, aufnehmen. Diese Feuchtigkeit setzt sich dann an den Wänden ab, die Fenster beschlagen. Rita-Maria Jünnemann von der Verbraucherzentrale NRW

"Spätestens dann, wenn an den Fensterscheiben sich Wasser bildet und auskondensiert, also das ist ein Alarmzeichen. Spätestens dann sollte man die Luft austauschen und lüften."

Stoßlüften ist besser, als Fenster auf kipp zu stellen

Stoßlüften ist die Devise. Das heißt, Fenster nicht auf kipp stellen, sondern weit auf, je nach Raumgröße fünf bis zehn Minuten, damit sich die feuchte, warme Innenraumluft gegen kühle trockene Außenluft austauscht. Wenn eine Durchzugsmöglichkeit besteht, dann kann die Luft noch besser zirkulieren und befreit sich effektiver und nachhaltiger von Feuchtigkeit. Anschließend Fenster und Tür des Raumes schließen, in dem die Wäsche trocknet, damit die weitere Verdunstungsfeuchtigkeit nicht in andere kühlere Räume der Wohnung entweicht.

Wer in einem Ein- Raum-Appartment wohnt und hier seine Wäsche trocknet, muss disziplinierter lüften. Das heißt: Morgens und beim Heimkommen ausgiebig Stoßlüften und den Feuchtigkeitsgehalt der Luft genau beobachten. Dabei hilft ein Thermo- Hygrometer, das in jedem Baumarkt erhältlich ist. Im Winter sollte die relative Luftfeuchte nicht lange über 50 Prozent liegen, so die Verbraucherzentrale.

In der Regel wird nachts gewaschen und morgens vor der Arbeit die Wäsche aufgehängt. Wer dann heizt und das Fenster tagsüber auf kipp, stellt und meint damit auf der sicheren Seite zu sein, der irrt. Unbedingt vermeiden sagt Rita-Maria Jünemann von der Verbraucherzentrale, denn dadurch geht viel Wärmeenergie verloren.

"Dann besteht die Gefahr, dass in den kälteren Wandflächenbereichen jede Schimmelspore sich freut."

Falsches Lüften kann Regressansprüche nach sich ziehen

Schimmel kann unter anderem allergische Reaktionen und durch das Einatmen von Pilzsporen die Atmungsorgane angreifen. Auch der Vermieter kann bei Verschulden des Mieters durch falsches oder unzureichendes Lüften Regressansprüche stellen.

Wer allerdings einen Balkon, Terrasse oder Garten hat, kann auch im Winter, bei Minustemperaturen, seine Wäsche draußen trocknen. Das ist möglich, so Rita-Maria Jünnemann, indem das Wasser zunächst gefriert, die Wäsche hart wird und das Wasser dann allmählich verdunstet.

Und wenn man den Ständer dann rein holt, dann wird die Wäsche relativ schnell trocken.