Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Staaten der Welt aufgefordert, jegliche Waffenlieferungen an Terroristen einzustellen.

In einer in New York einstimmig verabschiedeten Resolution heißt es, wer Terrorgruppen wie die IS-Miliz bewaffne, verübe damit ein genauso abscheuliches Verbrechen wie die Terroristen selbst. Ägypten hatte den Entschließungsantrag eingebracht. Darin wird auch verlangt, mit rechtlichen Mitteln gegen Rüstungslieferanten vorzugehen und Waffen zu markieren, um sie nachverfolgbar zu machen. Interpol-Vertreter Roux rief die Staaten auf, ihre Waffenlager besser zu schützen und bei Exporten den Endverbleib zu kontrollieren.



In einer weiteren Stellungnahme verurteilte der Weltsicherheitsrat den Anschlag der Taliban auf einen Nato-Konvoi in Afghanistan, bei dem gestern zwei US-Soldaten kamen.