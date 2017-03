Die Innenminister aus den Reihen der SPD dringen auf eine Verschärfung des Waffenrechts.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger sagte nach einer Konferenz mit seinem Amtskollegen in Düsseldorf, es könne nicht sein, dass Extremisten in Deutschland legal an Waffen kämen. Er forderte eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor der Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Unzuverlässigen Waffenbesitzern müsse die Genehmigung konsequent entzogen werden. Jäger warf der CSU vor, eine Regelung zu blockieren, weil sie sich nicht mit Sportschützen und Jägern anlegen wolle. CSU-Generalsekretär Scheuer wies die Vorhaltungen zurück. Der Bundesrat hat einen entsprechenden Gesetzentwurf bereits in den Bundestag eingebracht.