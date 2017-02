Waffenruhe Feuerpause in der Ostukraine scheint eingehalten zu werden

Ein Panzer der ukrainischen Armee in der umkämpften Stadt Awdijiwka in der Ost-Ukraine. (AFP / Alexeij Filippov)

Die neue Waffenruhe für die Ostukraine wird offenbar befolgt.

Sowohl das ukrainische Militär als auch prorussische Separatisten bestätigten, dass die Feuerpause eingehalten werde. Zuletzt hatte es Artilleriegefechte in der Stadt Awdijiwka gegeben, die von Regierungstruppen gehalten wird.



Zu der Waffenruhe hatten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands aufgerufen. Sie hatten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz über die Situation in der Ostukraine beraten.