Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump haben dazu aufgerufen, die 30-tägige Waffenruhe für Syrien unverzüglich einzuhalten.

In einem Telefonat seien sich die beiden einig gewesen, dass das syrische Regime und seine russischen und iranischen Verbündeten die Resolution umsetzen müssten, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die Waffenruhe für Syrien vor einer Woche gefordert. Seither ist sie aber noch nicht eingehalten worden, so dass Hilfslieferungen und Evakuierungen bisher nicht möglich waren.



Frankreichs Präsident Macron bekräftigte, dass seine Regierung einen Einsatz von Chemiewaffen im Syrien-Krieg nicht dulden werde. In diesem Fall werde es eine entschlossene Antwort geben, sagte er nach einem Gespräch mit Trump. Frankreich und die USA ließen keine Straflosigkeit zu.



Über die humanitäre Lage in der syrischen Region Ost-Ghuta berät heute Nachmittag der Menschenrechtsrat der UNO in Genf.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.