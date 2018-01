Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Wagenknecht, hat das Sonderungsergebnis von Union und SPD kritisiert.

Es seien schön klingende Formulierungen erreicht worden, mehr aber auch nicht, sagte Wagenknecht im Deutschlandfunk. An den vielen Niedriglohnjobs und der Altersarmut etwa werde sich nichts ändern. Die Linkenpolitikerin betonte, die SPD falle als soziale Kraft aus. Auch der linke Flügel der SPD äußerte erheblichen Unmut. Die Bundestagsabgeordnete Mattheis sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, man wolle die Delegierten vor dem Parteitag am 21. Januar davon überzeugen, gegen eine Große Koalition zu stimmen. Durch ein Weiter-So fördere man die Politikverdrossenheit und stärke die rechten Ränder.



Dagegen warb die SPD-Führung um Zustimmung der Parteibasis. SPD-Chef Schulz sagte im ZDF, man habe in den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU eine Menge herausgeholt.

