Bei der Präsidentenwahl in der Türkei tritt der inhaftierte pro-kurdische Politiker Demirtas gegen Amtsinhaber Erdogan an.

Eine HDP-Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Wahlkampf beginne am Freitag mit Veranstaltungen in Istanbul. Demirtas war früher Vorsitzender der HDP. Er schrieb in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Cumhuriyet" aus der Haft heraus, entweder werde das autoritäre Ein-Mann-Regime seinen endgültigen Sieg verkünden und das Land in eine Diktatur verwandeln; oder es werde der Kampf für Demokratie gestärkt.



Die Präsidentenwahl in der Türkei findet am 24. Juni statt. Am selben Tag wird auch über die Zusammensetzung des Parlaments abgestimmt.



