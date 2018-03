Wahl in der Ukraine

Die Ukraine will am Sonntag die auf ukrainischem Gebiet lebenden Russen an der Stimmabgabe zur russischen Präsidentschaftswahl hindern.

Die Polizei werde ihnen den Zugang zu den Konsulaten in Kiew, Charkiw, Odessa und Lwiw verwehren, teilte Innenminister Awakow mit. Vor vier Jahren hatte Russland die ukrainische-Krim-Halbinsel annektiert.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.