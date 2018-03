Wahl in Italien

Nach der Parlamentswahl in Italien wird die 5-Sterne-Bewegung stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus. Die populistische Gruppierung erhält ersten Hochrechnungen zufolge knapp 33 Prozent der Stimmen. Der aus mehreren Parteien bestehende Mitte-Rechts-Block um den früheren Regierungschef Berlusconi erreicht etwa 36 Prozent.

Dabei dürfte die Lega mit 17,2 Prozent stärker werden als Berlusconis Partei "Forza Italia", die 13,4 Prozent auf sich vereint. Die regierenden Sozialdemokraten fallen zusammen mit ihren kleinen Verbündeten auf 23 Prozent der Stimmen. Für den Senat werden ähnliche Zahlen gemeldet. Damit kommt in beiden Kammern keine Partei und auch kein Bündnis auf eine Mehrheit der Sitze. Es ist unklar, wer die neue Regierung stellen wird.



Der stellvertretende Vorsitzende der 5-Sterne-Bewegung, di Battista, sagte in Rom, eine Regierung könne nur nach Gesprächen mit seiner Partei gebildet werden. Der sozialdemokratische Fraktionschef Rosato erklärte, er sehe seine Partei künftig in der Opposition.



Bis zur Verkündung eines Endergebnisses dürfte es wegen des komplizierten Wahlsystems bis zum Nachmittag dauern. Aufgerufen waren rund 50 Millionen Wähler. Sie entschieden über die neue Besetzung der 630 Sitze im italienischen Abgeordnetenhaus sowie über 315 Senatorenposten.



Zum ersten Mal wurden alle Wahlzettel mit einer Seriennummer versehen, um Wahlbetrug zu vehindern. Wegen der neuen Maßnahme bildeten sich lange Warteschlangen, weil die Nummer vor und nach dem Wahlgang kontrolliert werden muss.



Lesen und hören Sie hier noch eine lange Sendung aus der Reihe "Gesichter Europas" über "Italien zwischen Wahlen und verpasster WM".

