+++ 20:19 Uhr +++ Kraft will als normale Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag bleiben. Sie hoffe, dass sie ihren Wahlkreis in Mülheim an der Ruhr gewinne und dann direkt in das Landesparlament einziehe, sagte sie in der "Tagesschau".

+++ 20:17 Uhr +++ Der Ausgang der NRW-Wahl, die mögliche Regierungsbildung sowie die Folgen für die Bundespolitik beleuchtet der DLF in den Informationen am Morgen. Dazu gibt es Interviews mit dem Grünen-Vorsitzenden Özdemir, mit SPD-Vize Schäfer-Gümbel, CDU-Präsidiumsmitglied Spahn sowie mit dem FDP-Bundesvize Kubicki.

+++ 20:11 Uhr +++ Für FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner bedeutet eine Mehrheit von CDU und FDP nicht zwangsläufig auch eine Koalition dieser beiden Parteien. "Es könnte sein, dass es eine schwarz-gelbe Mehrheit gibt. Eine schwarz-gelbe Mehrheit heißt aber nicht, dass es eine schwarz-gelbe Regierung gibt", sagte der FDP-Parteichef. In den vergangenen Wochen habe die CDU mehr Wahlkampf gegen die FDP als gegen die SPD gemacht.

+++ 20:05 Uhr +++ CDU-Spitzenkandidat Laschet bedankt sich bei Bundeskanzlerin Merkel bedankt: "Angela Merkel hat uns sehr geholfen. Sie ist sehr häufig in NRW aufgetreten", sagte er. "Entscheidend war, dass wir Kurs gehalten haben - das hat auch Angela Merkel immer ausgezeichnet." In NRW deutlich stärkste Kraft zu sein, sei ein Sieg für Land und Bund.

+++ 20:00 Uhr +++ Kanzleramtsminister Peter Altmaier sieht den Wahl-Ausgang in der ARD als "kraftvolles Signal" für eine stabile Landesregierung unter CDU-Führung. Die Bundesregierung sieht der CDU-Politiker zugleich gestärkt "für das, was wir leisten müssen, um Europa auf Kurs zu halten und auf Kurs zu bringen".

+++ 19:57 Uhr +++ "Die Themen der Grünen sind nicht abgewählt worden, sondern die Regierungspolitik ist abgewählt worden", sagt der Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir. Das schwache Abschneiden seiner Partei habe nur begrenzte Aussagekraft für die Bundestagswahl. Auf Twitter spendet er den NRW-Grünen Trost:

+++ 19:51 Uhr +++ DLF-Chefredakteurin Birgit Wentzien kommentiert in unserer Sondersendung die Niederlage von Hannelore Kraft: Es sei bemerkenswert, wie zügig Kraft mit ihrem Rücktritt signalisiere, ich übernehme die Verantwortung. SPD-Kanzlerkandidat Schulz spüre nach der Niederlage seiner Partei in NRW nun den Atem der eigenen Genossen.

+++ 19:47 Uhr +++ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht SPD-Kanzlerkandidat Schulz in der Bredouille:

+++ 19:43 Uhr +++ Die Grünen haben nach den Worten ihrer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, vorerst keine Erklärung für die Niederlage. Man müsse jetzt schauen, "was sind für Fehler gemacht worden?", sagte sie im ZDF. "Die Wahl in Nordrhein-Westfalen für uns ein deprimierendes Ergebnis - ein Schlag in die Magengrube."

+++ 19.29 Uhr +++ Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist die Linke nach neuesten Hochrechnungen mit 4,9 Prozent erstmals unter fünf Prozent gerutscht. Sie wäre damit nicht mehr im Düsseldorfer Landtag vertreten. Das würde eine Koalition aus CDU und FDP mit zusammen 91 bzw. 92 Sitzen möglich machen.

+++ 19.16 Uhr +++ SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Konsequenzen aus der schweren Wahlschlappe angekündigt. Die Bürger wollten, dass er nicht nur über soziale Gerechtigkeit rede, sondern die Zukunftsperspektiven der Bundespolitik präziser beschreibe, sagte Schulz.

+++ 19.15 Uhr +++ Wunden lecken bei den Grünen: Moralische Unterstützung kommt von Parteichefin Simone Peter über Twitter.

Danke allen, die im Einsatz waren! Für eine solidarische, freie Gesellschaft, die an Heute und die Zukunft denkt. Das ist es, was gilt! #NRW

+++ 19.07 Uhr +++ Auch in den USA wird die Wahl in NRW genau beobachtet:

NEW: Merkel's conservatives projected to beat center-left rivals in state election in Germany's most populous region

+++ 19.06 Uhr +++ SPD-Kanzlerkandidat Schulz: Man werde jetzt darüber diskutieren müssen, welchen Anteil ich an dem Ergebnis habe.

+++ 18.59 Uhr +++ Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird die Zusammensetzung des Bundesrats ändern. Aber unabhängig davon, welche Koalition sich in Düsseldorf bilden wird, wird es keine grundlegende Änderung der Mehrheitsverhältnisse in der Länderkammer geben.

+++ 18.53 Uhr +++ Für die SPD-Schlappe bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist nach Ansicht von Bayerns Finanzminister Markus Söder SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mitverantwortlich. "Das Wahlergebnis ist eine Erdrutschwahl. Der Schulz-Effekt zieht die Partei weiter runter", sagte der CSU-Politiker.

+++ 18.48 Uhr +++ FDP-Chef Lindner kann sich vorstellen, im Fall einer kompletten Erneuerung der Grünen in NRW doch noch eine Koalition einzugehen. Er glaube aber nicht daran, sagte er. Die FDP hat eine Koalition unter Beteiligung der Grünen ausgeschlossen.

+++ 18:41 Uhr +++ Die Vorsitzende der NRW-Grünen Sylvia Löhrmann will in der künftigen Landtagsfraktion ihrer Partei kein Amt mehr übernehmen. "Selbstverständlich übernehme ich dafür Verantwortung", sagte Löhrmann in der ARD. Die bislang an der Regierung beteiligten Grünen stürzen nach den ersten Hochrechnungen auf 6,0 Prozent in NRW ab.

+++ 18:37 Uhr +++ AfD-Co-Chefin Frauke Petry kommentiert das Wahlergebnis: "Wir wünschen uns für die Bundestagswahl mehr. Wir sind aber sehr zufrieden." Ihre Partei habe in NRW "viel Zustimmung für einen realpolitischen Kurs" und sei "auf einem richtigen Weg".

+++ 18:36 Uhr +++ Die CDU hat aus Sicht von Spitzenkandidat Laschet ihre Ziele erreicht. "Wir haben zwei Wahlziele gehabt: Rot-Grün zu beenden und stärkste politische Partei zu werden. Und beides ist gelungen", sagte Laschet und blickt bereits auf die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen: "Wir werden es so handhaben, mit allen Demokraten reden und sehen, wo es die größten Gemeinsamkeiten gibt."

+++ 18:30 Uhr +++ SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zeigt sich nachdenklich. Die NRW-SPD habe eine krachende Niederlage eingefahren und eine wichtige Landtagswahl verloren. "Es gebietet die politische Kultur, dass ich dem Sieger Armin Laschet von Herzen gratuliere. Das ist sicher für die Union in NRW ein stolzer Tag."

+++ 18:29 Uhr +++ SPD-Generalsekretärin Katrina Barley äußert sich enttäuscht über den Wahl-Ausgang. "Das ist ein ganz bitterer Tag für die SPD", sagte Barley in der ARD. NRW sei sozusagen das Stammland der Sozialdemokraten. "Dort zu verlieren, ist besonders hart."

+++ 18:26 Uhr +++ Klaus Remme berichtet im Deutschlandfunk von der FDP, dass dort eine gute Stimmung herrsche. Spitzenkandidat Christian Lindner: "Wenn eine kleinere Partei so stark an Gewicht gewinnt, wächst auch ihre Verantwortung. Das Ergebnis des heutigen Abends ist ein Auftrag so weiterzumachen wie in den vergangenen Jahren.

+++ 18:23 Uhr +++ AfD-Spitzenkandidat Marcus Pretzell zur Niederlage der SPD: "Frau Kraft, das kann man glaube ich sagen, hat hier so unglaublich auf die Nase bekommen." Die AfD werde ehrliche klare Opposition machen, "den Finger in die Wunde legen, so wie die das noch gar nicht kennen".

+++ 18:20 Uhr +++ NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) tritt von allen Ämtern zurück, um der NRW-SPD die Chance für einen Neuanfang zu geben. "Die Entscheidungen, die getroffen worden sind, dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung. Und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten." Kraft bedankt sich für die Unterstützung. Aber der engagierte Einsatz habe nicht gereicht.

+++ 18:15 Uhr +++ Die ersten Hochrechnungen bestätigen die Prognose im Wesentlichen: infratest/dimap sieht die CDU bei 34,%, die SPD bei 30,6%, die FDP bei 12,2%, die AfD bei 7,7%, die Grünen bei 6,0%, die Linke bei 5,0% und die Piraten bei 1,1%.

+++ 18:14 Uhr +++ Der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Michael Grosse-Brömer, spricht von einem "riesigen Erfolg für Armin Laschet, für die CDU und natürlich für Angela Merkel".

+++ 18:11 Uhr +++ SPD-Bundes-Vize Ralf Stegner spricht im ZDF von einer herben Niederlage, einem "Leberhaken für die Bundes-SPD". Jetzt beginne der Bundeswahlkampf und der werde heißen: Angela Merkel oder Martin Schulz.

+++ 18:10 Uhr +++ Die FDP kommt unter Führung ihres Bundes- und Landesvorsitzenden Christian Lindner auf das beste Ergebnis seit über 50 Jahren. Die Grünen mussten im Superwahl 2017 zum dritten Mal in Folge Verluste hinnehmen. Die AfD ist nun in 13 von 16 Landtagen vertreten.

+++ 18:09 Uhr +++ Nach den Prognosen deutet zunächst vieles darauf hin, dass es im Stammland der Sozialdemokratie zum ersten Mal eine große Koalition geben dürfte - unter Führung der CDU von Herausforderer Armin Laschet.

+++ 18:01 Uhr +++ Gewinne und Verluste: Die CDU verzeichnet ein Plus von gut 8 Prozentpunkten im Vergleich zu 2012. Die SPD verliert knapp 9 Prozentpunkte. Die FDP gewinnt 3 Prozentpunkte dazu, die Grünen verlieren 5 Prozentpunkte. Die Linken verzeichnen ein Plus von 2 Prozentpunkten.

+++ 18:00 Uhr +++ Der Prognose von infratest/dimap zufolge kommt die CDU auf 34,5 Prozent der Stimmen. Die SPD wird bei 30,5 Prozent gesehen. Die FDP gewinnt dazu und kommt auf 12,0 Prozent. Die Grünen verlieren deutlich und kommen auf 6,0 Prozent. Die Links-Partei muss mit 5,0 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Die AfD schafft den Einzug ins Landesparlament mit 7,5 Prozent. Die Piratenpartei fliegt mit 1,2 Prozent aus dem letzten Landtag, in dem sie noch vertreten war. Die Wahlbeteiligung liegt der Prognose zufolge bei 65,5 Prozent und damit etwas höher als 2012 (59,6 Prozent).

+++ 17:38 Uhr +++ Impressionen von unserem NRW-Korrespondenten Moritz Küpper:

+++ 17:14 Uhr +++ Der Landeswahlleiter nennt auf Twitter neue Zahlen zur Wahlbeteiligung:

Neues vom #Landeswahlleiter: Um 16 h lag die Wahlbeteiligung bei 59 % (2012: 52,5 %). Die Wahllokale haben noch 1 Stunde geöffnet. #ltwnrw

+++ 17:09 Uhr +++ Zwischen den Spitzenkandidaten Hannelore Kraft (SPD) und Armin Laschet (CDU) zeichnet sich den Umfragen zufolge ein spannendes Rennen ab. Eindrücke aus dem Wahlkampf können Sie hier nachlesen. Beobachter hatten in einem TV-Duell keinen klaren Sieger ausgemacht.

+++ 17:00 Uhr +++ Wir eröffnen den Liveblog und legen Ihnen einen Beitrag unseres NRW-Korrespondenten Moritz Küpper ans Herz. Hier erfahren Sie, warum es in NRW auf eine Große Koalition hinauslaufen könnte, wenn alle Parteien bei ihren Festlegungen bleiben.