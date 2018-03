Beobachter der Präsidentschaftswahl in Russland haben Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe gemeldet.

Die russische Wahlbeobachtungsgruppe Golos teilte mit, es habe vom fernen Osten bis nach Moskau Verstöße gegeben. Dazu zählten Wahlurnen, die außer Sichtweite von Beobachtungskameras platziert wurden, sowie Änderungen bei der Wählerregistrierung in letzter Minute. Außerdem sei es möglich, als Wähler in unterschiedlichen Lokalen mehrfach abzustimmen. Vizewahlleiter Bulajew zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Ablauf der Wahl. Bis zum Mittag hätten bereits 34,7 Prozent der Wähler ihre Stimmen abgegeben - weit mehr als 2012. Erstmals haben auch die Bewohner der Krim an der Präsidentenwahl teilgenommen. Auf der Schwarzmeerhalbinsel lag die Beteiligung am Mittag bei rund 35 Prozent. Die Wahl findet am vierten Jahrestag der Annexion der Krim statt. Am 18. März 2014 hatte Präsident Putin einen Vertrag über die Aufnahme der Krim in die Russische Föderation unterzeichnet. Der Westen sieht in diesem Vorgehen einen Völkerrechtsbruch.



Bei der Präsidentenwahl wird mit einem Sieg Putins gerechnet. Erste Auszählungsergebnisse werden gegen 19 Uhr unserer Zeit erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.