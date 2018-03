Die Europäische Union hat Russland aufgefordert, Berichten über Verstöße bei der Präsidentschaftswahl nachzugehen.

In einer Erklärung aus Brüssel heißt es, die Abstimmung habe sich in einem juristisch wie politisch stark kontrollierten Umfeld abgespielt - geprägt von Druck auf kritische Stimmen. So hätten die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - Einschränkungen der Versammlungsfreiheit sowie das Fehlen echter Konkurrenz zu Präsident Putin festgestellt. Neben der OSZE hatte auch die russische Opposition viele Versuche von Manipulationen beklagt.



Putin hatte die Wahl nach offiziellen Angaben mit knapp 77 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Beteiligung lag bei 67 Prozent. Nach seinem Sieg zeigte Putin sich dialogbereit in Richtung Westen und betonte, er suche konstruktive Beziehungen zu den Partnerländern. Der Präsident versicherte auch, sein Land wolle kein Wettrüsten. Putin stellte zudem in Aussicht, die Militärausgaben zu kürzen.

