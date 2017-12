Wahl in Russland

Die Europäische Union bewertet den Ausschluss des russischen Oppositionspolitikers Nawalny von der Präsidentschaftswahl als besorgniserregende Entwicklung. Eine Sprecherin sagte in Brüssel, die Entscheidung des Wahlausschusses wecke "ernsthafte Zweifel" am politischen Pluralismus und der Möglichkeit demokratischer Wahlen in Russland.

Sie verwies auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wonach Nawalny das Recht auf einen fairen Prozess vorenthalten worden sei. Die Wahlkommission hatte sich auf eine Verurteilung des Politikers berufen, um ihm die Kandidatur zu verwehren.



Nach Einschätzung des Kreml wird die Legitimität der Präsidentschaftswahl im März vom Ausschluss Nawalnys nicht infrage gestellt. Ein Sprecher in Moskau erklärte, vielmehr müsse nun geprüft werden, inwiefern der jüngste Aufruf des Oppositionspolitikers zum Boykott der Wahl juristische Folgen haben müsse.



Nawalny hatte gestern nach seinem Ausschluss von der Präsidentenwahl zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Dabei handele es sich nicht um Wahlen, betonte Nawalny, weil nur Präsident Putin und Kandidaten, die dieser persönlich ausgesucht habe, teilnehmen könnten. Seine für den Wahlkampf bereits eingerichteten Büros will Nawalny für die Koordinierung des Wahlboykotts nutzen.



Die Präsidentschaftswahl in Russland ist für den 18. März angesetzt. Die zentrale Wahlkommission hat Nawalny unter Verweis auf eine fünfjährige Bewährungsstrafe wegen Unterschlagung ausgeschlossen. Der Oppositionelle bestreitet die Vorwürfe und spricht von einem politischen Urteil.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.