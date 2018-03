Wahl in Russland

Russische Nichtregierungsorganisationen und die Oppostion melden zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentenwahl.

Die auf Wahlbeobachtung spezialisierte NGO Golos berichtete von mehr als 1.800 Verstößen, darunter mehrfach abgegebene Stimmen. Arbeitgeber setzten ihre Mitarbeiter unter Druck, am Arbeits- und nicht am Wohnort zu wählen, um die Teilnahme kontrollieren zu können, heißt es. Auch die Bewegung um den oppositionellen Politiker Nawalny, der von der Wahl ausgeschlossen wurde, spricht von Betrug - besonders in Moskau und St. Petersburg. Vizewahlleiter Bulajew zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Ablauf der Wahl. Bis zum Mittag hätten bereits 34,7 Prozent der Wähler ihre Stimmen abgegeben - weit mehr als 2012.



Bei der Präsidentenwahl wird mit einem Sieg des Amtsinhabers Putin gerechnet. Rund 109 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Erste Auszählungsergebnisse werden nach Schließung der Stimmlokale im Westen des Landes gegen 19 Uhr unserer Zeit erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.