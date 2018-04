Viktor Orbán liebt es dramatisch. Schon sein Auftritt am Nationalfeiertag Mitte März geriet zum nationalen Hochamt. Rot-weiß-grüne Fahnen wehten, er trug den Text der Nationalhymne wie eine Litanei vor, sein Volk antwortete ihm. Und er drohte: Nach der Wahl werde es eine Abrechnung geben.

Orbán hält, was er verspricht. Vor acht Jahren hatte er vor seinem Wahlsieg angekündigt, seine Partei Fidesz zum zentralen Kraftfeld in der ungarischen Politik zu machen. Heute kommt niemand mehr an diesem Machtblock vorbei. Die Opposition hat keinen ebenbürtigen Sparringspartner mehr zu bieten. Vor vier Jahren dann hatte Orbán den Umbau Ungarns in einen "illiberalen Staat" angekündigt. Auf diesem Weg ist er schon sehr weit gekommen. Viele Analysen kommen seit Jahren zum selben Schluss: Die Demokratie als solche ist in Ungarn in Gefahr. Sämtliche Indizes - bezogen auf Rechtsstaat, Demokratie, Korruption oder Pressefreiheit zeigen nach unten.

Beispiel Presse: Im Index von Reporter ohne Grenzen fiel das Land unter Orbán um fast 50 Punkte. Es gibt in Ungarn keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr, nur noch Staatsfunk. Der pfeift Orbáns Lied. Freitags hat er dort eine Bühne, 25 Minuten lang. Insider berichten von Sprachregelungen. Regierungstreuen Unternehmern gehören auch die meisten privaten Medien: Radio- und Fernsehsender, Zeitungen, Online-Portale. Sie sind Propagandamedien im Dienste einer Partei, einer Regierung. Fast wie zu Ostblockzeiten. Kritiker werden dort als "Leute" des liberalen Multimilliardärs Soros an den medialen Pranger gestellt: Professoren, Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, kritische Journalisten. 200 Namen veröffentlichte ein Regierungsblatt jetzt. Bürger werden zu Dissidenten gemacht.

Orbán will die ganze Macht

Orbán will die ganze Macht. Und dabei nicht gestört werden. Auch nicht von der EU. Deshalb will er sie nun auch formen. Mehr Nation, weniger Europa, heißt sein Programm. Übersetzt heißt das: Geld Ja, Kontrolle Nein.

Beispiel: Korruption. Die Regierung Orbán ist gegen die europäische Staatsanwaltschaft. Sie könnte auch innerhalb von Ungarn Straftaten verfolgen. Und da gibt es eine Menge zu tun. Die europäische Anti-Betrugsagentur OLAF wirft Orbáns Schwiegersohn Korruption im großen Stil vor, fordert 44 Millionen Euro zurück. Nur: An der Landesgrenze übernehmen ungarische Justizbehörden. Man darf gespannt sein, was bei deren Ermittlungen heraus kommt. Der Generalstaatsanwalt ist ein Freund Orbáns. Das ist Teil des Systems, das auf unbedingter Loyalität aufbaut.

Machen wir uns nichts vor: Orbán ist Putins gelehrigster Schüler in der EU. Orbáns "Stop Soros"-Gesetz greift die Zivilgesellschaft an. Es sieht Geheimdienstüberprüfungen von Nichtregierungsorganisationen vor: Registrierung beim Innenministerium und im Zweifel auch Strafsteuern - als hätte Putin das Drehbuch geschrieben. Noch am Wahlabend hatte Orbáns Regierungssprecher angekündigt: "Organisationen, die sich in die Politik einmischen, können auch geschlossen werden." Willkommen im Land des Puszta-Putin.

Orbán wird in Bayern und Brüssel toleriert

All das wird in Bayern und in Brüssel nicht nur toleriert. Was Altkanzler Schröder sein "lupenreiner Demokrat" Putin, ist der CSU mittlerweile ihr Orbán. Acht Jahre lang hat sie die schützende Hand über ihn gehalten. Die Drohung mit Rauswurf aus der EVP-Fraktion? Bisher sind das nur leere Worte.

Brüssel kann nicht viel tun. Ein Rechtsstaatsverfahren wie gegen Polen wird wohl nicht kommen. Warschau wird sein Veto einlegen. Und ob die EVP mitspielt - dahinter kann man ein dickes Fragezeichen machen. Die Rechtsausleger in den Unionsparteien kopieren in der Flüchtlingspolitik, was Orbán ihnen vormacht. Damit wollen sie den Wähler-Rahm bei der AfD abschöpfen und Bundeskanzlerin Angela Merkel schwächen. Und sie wollen die Interessen der deutschen Industrie schützen. Die profitiert nämlich vom System Orbán. Aber wenn es ihm politisch nützt, kann sich das sofort ändern. Bei den Banken hat er es schon vorgemacht.

Verlassen kann man sich nur auf eins: Viktor Orbán macht seine Drohungen wahr. Die dunkle Wolke, die er über Europa heraufziehen sieht - und er meint damit muslimische Einwanderer - diese dunkle Wolke ist er selbst.

Die Orbánisierung der EU hat längst begonnen. Nur ein Deal wird noch funktionieren: Geld gegen Demokratie, denn von den EU-Geldern ist Orbán abhängig.